Александр Кошуков о кадрах для малого и среднего бизнеса

Как уже сообщалось, 5 марта по инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) в Нерюнгринской районной администрации состоялось выездное совещание по вопросам занятости и трудоустройства, которое провел председатель республиканского парламента Александр Жирков.

С докладом на тему обеспечения малых и средних предприятий обученными и квалифицированными кадрами на совещании выступил депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) от Нерюнгринского района Александр Кошуков.

Народный депутат Якутии ответил на наши вопросы.

— Александр Андреевич, чем вызвана необходимость проведения такого большого и представительного совещание с участием депутатов Ил Тумэна, причем именно в Нерюнгринском районе?

— Тема занятости населения, сокращения безработицы в сельских улусах и обеспечения кадрами быстро растущих промышленных предприятий сегодня как никогда актуальная для нашей республики. Уже в своей в вступительной речи председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Николаевич Жирков обозначил главные проблемы: привлечение на предприятия промышленности жителей сельских территорий республики, а также профессиональная подготовка и переподготовка специалистов.

Сегодня в сельских районах Якутии уровень безработицы доходит да 10 процентов. Проблема занятости там стоит столь серьёзно, что глава республики Егор Борисов объявил 2018 год в Якутии Годом содействия занятости населения. Как вы знаете, соответствующий Указ №2239 он подписал 2 декабря 2017 года.

А в Нерюнгринском районе, в связи с бурным развитием угледобывающей промышленности, резким ростом объемов производства и образованием ТОР «Южная Якутия» сегодня, наоборот, образуются тысячи свободных рабочих мест. Заполнить их хорошими и компетентными специалистами не так-то просто.

Касаясь второй части вашего вопроса, отмечу, что совещание не случайно проводилось в Нерюнгри. Именно Нерюнгринский район является одним из ведущих промышленных районов республики. Здесь где ведут свою деятельность крупные предприятия ООО «УК «Колмар», АО холдинговой компании «Якутуголь», а в соседнем Алданском районе базируются АО «Полюс Алдан», ОАО «Золото Селигдара» и другие.

Хочу также напомнить, что для Государственного Собрания (Ил Тумэн) тема эта не новая. Впервые парламентские слушания на эту тему состоялись 24 ноября 2015 года в Мирном. 18 декабря того же года вышло в свет постановление Ил Тумэна №732-V «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Привлечение и закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия)». В следующие годы аналогичные выездные совещания организовывались для заречной группы районов в Нижнем Бестяхе, для вилюйской группы районов — в Сунтаре. В апреле 2017 года выездное совещание на эту тему проходило и у нас в Нерюнгри.

— В своем выступлении на выездном заседании Ил Тумэна вы сказали о несоответствии потребностей рынка труда и наличием специалистов. В чем это выражается?

— Сегодня на рынке труда складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, регистрируется безработица. С другой стороны, ощущается острый дефицит кадров. В том числе, в Нерюнгринском районе.

По данным из отчета правительства Республики Саха (Якутия) уровень общей безработицы в нашей республике снизился до 7%. Этот показатель пока ещё выше среднего по стране. По Нерюнгринскому району уровень безработицы, по данным правительства, составляет 5,8%. При этом везде публикуются объявления о приеме на работу.

В Нерюнгринском районе регулярно проходят ярмарки рабочих мест. Объявления работодателей говорят о том, что им постоянно требуются новые работники. При этом работодатели ищут обладателей рабочих профессий, инженеров и других технических специалистов с опытом работы. А рынок труда предлагает им выпускников широкого профиля без особых трудовых предпочтений.

— Какие вы видите причины дефицита специалистов на рынке труда?

— Первой причиной дефицита кадров является снижение доли населения в трудоспособном возрасте. Вторая существенная причина — несоответствие системы профессионального образования требованиям современной экономики.

Экономика, и особенно технологические возможности производства, развиваются быстрее, чем меняются образовательные программы. В результате образовательные программы отстают от реальных потребностей производственного сектора. Значительная доля выпускников не работает по полученным специальностям, потому что не соответствует запросам производства в период технологической революции.

При этом речь идет не только о специалистах горнодобывающей промышленности. Быстрый рост объемов угледобычи в Нерюнгринском районе влечет за собой развитие сопутствующих производств и услуг. На каждого нового шахтера и горняка будет возникать потребность в десятках других специалистов. Это врачи, учителя, энергетики, железнодорожники, строители, работники сферы ЖКХ, услуг и так далее.

При развитии крупной промышленности в таких же темпах должен развиваться малый и средний бизнес. Для работы в этой сфере специалисты будут нужны не меньше, чем для промышленности. Это также означает необходимость модернизации системы обучения и приведения её в соответствие требованиям рынка труда.

В Нерюнгринском районе сегодня остро стоит вопрос нехватки специалистов практически во всех сферах. В сфере здравоохранения — это дефицит узких врачей. Для строительства и сферы ЖКХ требуются мастера общестроительных работ, мастера отделочных работ, сварщики. Дефицитные сегодня профессии: мастер столярно-плотницких и паркетных работ, слесарь по строительно-монтажным работам, сварщики-монтажники металлоконструкций. Требуются специалисты по строительству и эксплуатации зданий и сооружений, инженерных сооружений. Проектирование зданий и сооружений, теплоснабжение и вентиляция, водоснабжение и канализация, управление и эксплуатация многоквартирных домов. Все эти специальности сегодня в Нерюнгринском районе в дефиците.

Не менее остро стоит вопрос нехватки специалистов в малом бизнесе и сфере обслуживания. Повар, бармен, администратор, официанты, товароведы – все они тоже требуются предприятиям малого и среднего бизнеса.

— Какие меры будут приняты для исправления данной ситуации?

— 2018-й год указом главы Республики Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова объявлен Годом содействия занятости населения. Это очень важное и своевременное решение.

Также актуальным и своевременным решением руководства нашей республики стало переформатирование органов службы занятости, на основе которых будут созданы центры деловой активности. На эти Центры возлагаются функции операторов на рынке трудовой миграции с ориентированием на запросы работодателей. Один из таких Центров будет открыт в Нерюнгри.

Уверен, что министерство образования и науки нашей республики, Государственный комитет по занятости населения смогут в ближайшее время переориентировать процесс профессионального обучения под востребованные рабочие специальности.