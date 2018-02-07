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7 февраля 2018, 16:47
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8 февраля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 8 февраля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Челюскина 37/5а, Халтурина 17-31, Клары Цеткин 2-9;

09:00-17:00 – Ярославского 30/2, Челюскина 6а-47/2а, Озерная, Огородников, Пристанская 26-40/6, Пристанская 2-я (частично), 50 лет Советской Армии 86/3;

13:30-17:00 – Окружное шоссе 9/1, Маяковского 14-24, Софронова, Чехова, Чайковского 1-69, Вилюйский тракт 3 км;

14:00-17:00 – Лермонтова 109а, Новопокровский тракт 5 км, Покровский тракт 5 км.

Верхневилюйский улус:

12:00-16:00 – с. Ботулу, с. Сургулук, уч. Кетердех.

Ленский район:

15:00-16:00 – г. Ленск (мкр-н Спутник: ул. Короленко, Береговая).

Сунтарский улус:

15:00-17:00 — с. Эльгяй.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.

Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo.

Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

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Источник: Пресс-служба ПАО "Якутскэнерго"
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