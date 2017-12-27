28 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 28 декабря в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – Наука квартал 15-56, Лонгинова 88, 91, Крупской 100а-114/4, Автодорожная 57/4, 55/6, Сергеляхское шоссе (частично); 09:00-17:00 – 1-я База (частично), п. Пригородный (частично); 13:30-17:00 – Автодорожная 6-23, 36/6, Шевченко 4-6, Лермонтова 158/1- 200, Я. Потапова 3-11, Кеши Алексеева 1-9/2, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км; 14:00-16:00 – Автодорожная 3/5-11/1, Красильникова 7, Покровский тракт 9 км (частично). Верхневилюйский район: 11:00-17:00 – с. Кырыкый; 14:00-17:00 – с. Кэнтик. Ленский район: 10:00-17:30 – г. Ленск (АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Ростелеком»). Олекминский район: 15:00-16:00 – г. Олекминск (Яковлева, Пионерская, Спасская, Геодезическая, Совхозная, Строда, Урицкого, Молодежная, Дудкина, Ямская, Интернациональная, Молодежный квартал); 14-30:15:00 – с. Кяччи, с. Абага, с. Абага Центральная, с. Холго, с. Бердинка, с. 1-й Нерюктяйинск, с. Бирюк, с. Тас-Анна. В графике возможны изменения. comments powered by HyperComments

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