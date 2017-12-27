28 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 28 декабря в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:
г. Якутск:
09:00-12:00 – Наука квартал 15-56, Лонгинова 88, 91, Крупской 100а-114/4, Автодорожная 57/4, 55/6, Сергеляхское шоссе (частично);
09:00-17:00 – 1-я База (частично), п. Пригородный (частично);
13:30-17:00 – Автодорожная 6-23, 36/6, Шевченко 4-6, Лермонтова 158/1- 200, Я. Потапова 3-11, Кеши Алексеева 1-9/2, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км;
14:00-16:00 – Автодорожная 3/5-11/1, Красильникова 7, Покровский тракт 9 км (частично).
Верхневилюйский район:
11:00-17:00 – с. Кырыкый;
14:00-17:00 – с. Кэнтик.
Ленский район:
10:00-17:30 – г. Ленск (АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Ростелеком»).
Олекминский район:
15:00-16:00 – г. Олекминск (Яковлева, Пионерская, Спасская, Геодезическая, Совхозная, Строда, Урицкого, Молодежная, Дудкина, Ямская, Интернациональная, Молодежный квартал);
14-30:15:00 – с. Кяччи, с. Абага, с. Абага Центральная, с. Холго, с. Бердинка, с. 1-й Нерюктяйинск, с. Бирюк, с. Тас-Анна.
В графике возможны изменения.comments powered by HyperComments