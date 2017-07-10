Увар Тимофеев выиграл табун лошадей на Играх Манчаары

Лучший хапсагаист 2016 года Увар Тимофеев впервые в своей карьере поднялся на высшую ступень абсолютного первенства Игр Манчаары в родном Верхневилюйском улусе. В финальной встрече он одолел вилюйца Николая Николаева и выиграл главный приз — табун лошадей.

В этом году чемпионат собрал множество звезд — в соревнованиях участвовали Семен Семенов, Николай Николаев, Евгений Алексеев, Юрий Старостин, а также еще пятнадцать мастеров ковра.

Призы выставили главы муниципалитетов — каждый по кобыле. Проигравшая сторона отдавала выигравшему свою ставку. В первой полуфинальной встрече сразились усть-алданец Евгений Алексеев и Николай Николаев из Вилюйска, в прошлом году они встречались на Ысыахе хапсагая. Тогда, как и на этот раз, победу одержал Николаев.

В борьбе за выход в финал Увар Тимофеев по очкам выиграл у своего земляка Иннокентия Иннокентьева.

Сложным оказался поединок Тимофеева против Николаева. Верхневилюец смог победить по очкам, вытолкав соперника за ковер, хотя тот множество раз пытался сделать проход в ноги.

В итоге Увар Тимофеев впервые в своей карьере стал абсолютным чемпионом Якутии и хозяином семи добротных лошадей. Николаеву вручили двух кобыл за второе место.

«Я рад, что в «абсолютке» взял реванш за проигранный финал в своем весе и принес золотую медаль. Надеюсь, что сегодня подарил минуту счастья своим землякам», — в комментарии ЯСИА отметил победитель.