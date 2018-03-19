20 марта предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 20 марта в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Рихарда Зорге 7, 13-15/2, Беринга 44, Стадухина 83/2, Петра Алексеева 81/1, Притузова 17

09:00-17:00 – Лизы Чайкиной 9-13, Громова (частично), Дежнева 34-55, Тимирязева 24, 26, Строда 57-78, Байкалова 36/1, Короленко 25/1, 46, Шавкунова 72, 74, 80/2, 82,

09:30-16:00 – Хатынг-Юряхское шоссе (частично), район вдоль Белого Озера, Маганский тракт 2-9 км

13:30-17:00 – Билибина 7/2, 7/4, 57/10а, Ильменская 59/3

14:00-17:00 – Космонавтов 2-19/2, Якутская 4-14/3, Объездное шоссе, Дружбы народов 1-15

Ленский район:

10:00-17:00 – п. Пеледуй (часть улиц Юбилейная, Центральная, Майская);

14:00-16:00 – с. Нюя, с. Натора.

Таттинский район:

10:00-13:00 – c. Харбалах, с. Чымнайи, с. Чычымах.

Усть-Алданский район:

14:00-16:00 – с. Тумул, с. Балыктах, с. Дыгдал, с. Бярийе, с. Кылайы.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.