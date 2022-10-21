Зырянские энергетики готовы к зиме

Работники Зырянского района электрических сетей АО «Сахаэнерго» завершили все запланированные ремонтные работы на объектах энергетики в рамках подготовки периоду зимних температурных максимумов.

В текущем году большой объем работ был проделан на комплектных трансформаторных подстанциях (КТП) Верхнеколымского района по их замене и модернизации. Так, в поселке Зырянка энергетики произвели замену 4 КТП, а в селе Верхнеколымск – 2 КТП. Также в Зырянке на пяти КТП работники заменили деревянные фундаменты на металлические и произвели бетонирование площадок под ТП.

На складе горючесмазочных материалов дизельной электростанции (ДЭС) п. Зырянка энергетики завершили работы по ремонту обваловки, покраске емкостей и установке системы охлаждения, пеногенераторов, системы пожаротушения.

Также в административном центре района в срок был произведен ремонт линии электропередачи 0,4 кВ с заменой провода на самонесущий изолированный (СИП), благодаря которому значительно повышается надежность электроснабжения потребителей. Протяженность отремонтированного участка составила 1,7 км.

С начала года энергетики Зырянского РЭС подключили к электрическим сетям 26 новых объектов, в числе которых новый многоквартирный дом в поселке Зырянка по улице Слепцова и врачебная амбулатория в селе Нелемное. Для этого работники построили две новых линии 0,4 кВ протяженностью 200 и 20 м соответственно.

В рамках подготовки к зиме энергетики расчистили трассы линий электропередачи от древесно-кустарниковой поросли. Работы проводились как вручную, так и с привлечением специализированной техники. Энергетики расчистили 1,5 га просек под линиями напряжением 6 кВ на территории поселка Зырянка и сел Верхнеколымск, Угольное, Нелемное.

«Для успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок в Верхнеколымский район был доставлен весь необходимый запас топлива. Энергетики Зырянского РЭС выполнили все запланированные ремонтные работы, их подготовка к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов завершена», — отметил генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил АЛЕКСЕЕВ.

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