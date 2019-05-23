Зырянка может лишиться аэропорта из-за ежегодных подтоплений

Из-за того, что река Колыма меняет своё русло и ежегодно затапливает взлетно-посадочную полосу, Зырянка может остаться без аэропорта. Сейчас рассматривают вариант строительства нового аэропорта.

«Каждый год происходит размывание боковой полосы безопасности. С такими темпами, по моим прогнозам, через 5-6 лет посёлок Зырянка может остаться без аэропорта», — отметил генеральный директор «Аэропорты Севера» Вадим Волков.

Он сообщил, что совместно с Минтрансом Якутии было принято решение рассмотреть возможность строительства нового аэропорта. Необходимые письма и заявления в соответствующие органы были направлены. Вадим Валерьевич попросил народных депутатов Ил Тумэна обратиться в правительство страны с обращением о разработке проектно-сметной документации по аэропорту «Зырянка» с 2020 года.

Также существуют осложнения с аэропортами «Саскылах» и «Ленск», связанные со слабыми песчаными грунтами и выводом из эксплуатации воздушных судов АН-24.