Звёздные борцы взяли золотые медали Игр народов Якутии

На VIII Спортивных играх народов Якутии стали известны первые чемпионы по вольной борьбе. Центральная схватка среди двух легионеров между Арыйаном ТЮТРИНЫМ и Владимиром ЕГОРОВЫМ завершилась в пользу усть-алданца, сообщает ЯСИА.

Соревнования из-за погодных условий были перенесены в зал единоборств села Мындаба. В наилегчайшей весовой категории до 57 в финале встретились действующий чемпион Якутии Лев ПАВЛОВ из Сунтарского улуса и победитель первенства мира Петр КОПЫЛОВ из команды СВФУ. Сунтарский борец в первом поединке на играх победил родного брата-близнеца Петра Копылова — Алексея, который представлял Мегино-Кангаласский улус. Но в этот раз победа осталась за борцом СВФУ со счётом 5:1.

В главной встрече вечера между бронзовым призёром чемпионата мира Арыйаном Тютриным и чемпионом Европы Владимиром Егоровым со счётом 4:1 завершилась в пользу Тютрина. Он первым принёс золотую медаль сборной Усть-Алданского улуса в вольной борьбе. Отметим, что победу Арыйаан Тютрин завоевал в домашних стенах, он прошёл борцовскую школу именно в селе Мындаба под руководством личного тренера Ивана ДМИТРИЕВА. Имели шансы хозяева соревнований выиграть и вторую золотую медаль в финале веса до 86 кг, где встретились усть-алданец Айсен КОПЫРИН и Герман УСТИНОВ, представляющий на этом соревновании Нюрбинский улус. Но здесь победил Устинов, а Копырин стал серебряным призером.

Одной из ярких и непредсказуемых встреч оказалась схватка между Егором ПОНОМАРЕВЫМ и Константином ВЛАСОВЫМ. Вопреки многим прогнозам, победил Власов.

В весовой категории до 97 кг звание чемпиона завоевал Ньургун СЕРГИН из Мирнинского района, одолев намского спортсмена Сергея СЕМЕНОВА. А Ньургун Скрябин (Мегино-Кангаласский улус) в острой борьбе в финале одолел верхоянца Айсена ПОТАПОВА.