Звонок из тундры: Потерявшийся в Анабарском улусе ждал помощи у маяка

24 февраля Егору Васильеву, пропавшему в Анабарском районе вечером 23 февраля, удалось сообщить соответствующим службам, что он прошёл мимо одного из маяков, но точным местоположением поделиться не смог. Мужчина был в 4 км от села Юрюнг-Хая, но до последнего не знал, как близок к своему спасению. Об этом ЯСИА рассказала глава населённого пункта Анна Николаева.

Напомним, в субботу, 23 февраля, из села Юрюнг-Хая Анабарского района в село Сындасско Красноярского края выехали шесть человек на трёх снегоходах. На следующий день началась пурга. В итоге до пункта назначения доехал только один снегоход с двумя пассажирами. Егора Васильева и Михаила Баишева обнаружили 25 февраля. Двух последних потерявшихся нашли в 15.30 в этот же день. Они переночевали на оленеводческом участке №6 и утром убыли в Сындаско.

ЯСИА удалось поговорить с главой населённого пункта Анной Николаевой.

— В каком состоянии находятся якутяне? Получили ли они обморожения?

— Нет, не получили. Двое из них [прим.ред. Васильев и Баишев) были в удовлетворительном состоянии, сейчас идут на поправку. С остальными двумя вообще всё хорошо, они переночевали в стаде, так что никаких проблем со здоровьем не испытали.

— Как Вы отреагировали на сообщение о пропаже людей?

— По инструкции. В каждом населённом пункте есть комиссия по ЧС. Сразу она была созвана и отреагировала на ситуацию. Эмоциям никто не предавался, мы всегда работаем на результат. Сомнений в том, что их найдут живыми и здоровыми, не было.

— Что говорили родственники пропавших якутян?

— Обращалась только жена Егора Васильева, пропавшего жителя Якутска. Он вышел с ней на связь из тундры, когда телефон поймал сеть. Проблема в том, что он неместный и не знал местных контактов, поэтому попросил её обратиться в администрацию или пожарную часть. Это было в воскресенье, 24 февраля, в шесть утра.

— Что он сообщил?

— То, что находится возле маяка. Мы велели ему не отходить от этого места.

— Соответственно, Вы были в курсе, что с ним в порядке, просто не знали, где он именно. Какие действия были приняты?

— Выехали две поисково-спасательные бригады в составе работников МЧС и пожарных, но они не смогли его найти из-за пурги. Поэтому было принято решение отправить вездеход, на котором поехали работники совхоза им. Спиридонова.

Мы думали, что он далеко, так как сотовая связь ловит в радиусе 10 км. Бригада поехала по всем маякам, а Васильев, оказывается, был всего в 4 км от Юрюнг-Хаи. В итоге вездеход сделал круг, прежде чем его нашли.

— И он не видел села, будучи в 4 км от него?

— Да, была пурга, никаких огней не видно.

— Люди выехали в село Сындаско, зная о приближающейся метели?

— Мы не знали, что они отправились в другой населённый пункт. Они приехали к частному лицу. А так обычно, если кто-то собирается выехать куда-то, то они подходят в администрацию или узнают, прогнозируется ли метель в ближайшие дни. И на этот раз все знали, что будет пурга.

Вообще, если бы среди потерявшихся был местный, то они бы не пропали. А так оба оказались жителями Якутска.