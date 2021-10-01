Звонивший знал все данные якутянина, даже номер зарплатной карты…

42-летнему жителю Нерюнгринского района поступил звонок с номера +7-499-115-38-25.

Звонивший представился сотрудником «Газпромбанка» и сообщил, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит, при этом, чтобы у потерпевшего не возникло сомнений, назвал полное имя потерпевшего, паспортные данные, адрес проживания и номер зарплатной карты. Далее лжесотрудник пояснил, что нужно зайти в приложение банка и во вкладке с кредитами, где уже было предложение на оформление займа, ввести коды из СМС, объясняя это необходимостью перевода денежных средств в банковскую ячейку. Таким образом, думая, что спасает свои сбережения, мужчина стал выполнять различные операции в мобильном приложении, а затем и у банкомата под диктовку звонившего.

В результате с кредитной карты потерпевшего было списано 580 000 рублей, а также на его имя был оформлен кредит на сумму 371 200 рублей, которые он также перевёл мошенникам. Теперь заявителю придётся выплачивать банку кредит в сумме 951 200 рублей, т.к. все операции он осуществлял собственноручно.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что сотрудники банков никогда не сообщают по телефону о попытках оформить на Ваше имя кредит либо о попытках хищения денежных средств с карты, это делают сами мошенники! Если только Вы услышали подобную информацию, сразу прервите разговор, перезвоните на «горячую линию» банка и проверьте информацию. Никогда не выполняйте никаких операций под диктовку незнакомых лиц.

Также помните: если вы оформили кредит по указанию мошенников, а потом их сами перевели на незнакомые счета, то кредитные обязательства не снимаются. Будьте бдительны!