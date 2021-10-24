Звезды, которые не гаснут

Неумолимо летит время: прошло уже 7 лет, как перестало биться сердце славного сына народа саха, председателя правления «Алмазэргиэнбанка» (2005-2014 годы), народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) двух созывов от Верхневилюйского и Горного улусов, заслуженного работника народного хозяйства РС (Я), почетного мецената республики Александра Степановича МИРОНОВА. В память об этом замечательном человеке готовится к изданию книга, в которой будут освещены все этапы жизни и деятельности А.С.Миронова. Сегодня, 24 октября, в день рождения Александра Степановича, мы расскажем о самых интересных страницах его биографии.

Банкирами не рождаются

Нет, все-таки интересная штука – жизнь! В начале 20 века первым банкиром из уроженцев Якутской области стал купец 1-й гильдии Николай Дмитриевич Эверстов-Сэрбэкэ, которому в то время было 83 (!) года. А в начале 21-го века лучшим банкиром России будет признан другой славный сын народа саха, строитель по профессии, председатель правления «Алмазэргиэнбанка» Александр Степанович Миронов, которому в 2006 году исполнится всего 36 лет. Оба стали банкирами волею судьбы, но, несмотря на огромную разницу в возрасте, состоялись в новой профессии благодаря бесценному качеству – служению на благо малой Родины и ее жителей. Оба были меценатами, которые видели смысл денег не в личном обогащении, а в финансовой поддержке детей, малоимущих и стариков, строительстве приютов для бедных и народных школ. Работая над книгой, знакомясь с историей становления и развития банковского дела в Якутии, я нашла немало параллелей в судьбах этих двух неординарных людей.

Архивные документы свидетельствуют: первый городской банк появился в Якутске 111 лет назад. В апреле 1910 года Якутская городская дума получила из Москвы письмо купца 1-й гильдии Н.Д. Эверстова-Сэрбэкэ, который извещал о своей готовности пожертвовать 50 тысяч рублей на учреждение Якутского городского общественного банка. Так дальновидность уроженца Атамайского наслега Намского улуса Якутской области позволила сдвинуть с мертвой точки жизненно-важный вопрос, который власти царской России не могли решить на протяжении нескольких десятилетий. А его тщеславие – в хорошем понимании этого слова – вписать имя Н.Д. Эверстова-Сэрбэкэ в историю становления банковского дела в Якутии.

Исследователи отмечают историческое значение городского общественного банка: во-первых, его создание решило проблему банковских операций в Якутске — так был сделан очередной шаг к формированию финансово-кредитной системы Якутской области. Во-вторых, городской банк, отстаивая интересы якутян, до 1917 года противостоял Русско-Азиатскому банку, который вел негласную политику «выкачивания» средств из региона в пользу Центра. Первый из якутов купец 1-й гильдии Н.Д. Эверстов много сделал для Якутии, а его деятельность, как мецената, была направлена на укрепление духовных устоев народа саха.

Не родился банкиром и Александр Степанович Миронов. Он – продолжатель семейной династии строителей – с отличием окончил Новосибирский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева. Выпускники Сибстрина всегда ценились на вес золота, но в лихие 90-е все стройки города и республики замерли. Так, в поисках работы, Саша, который никогда не думал, что станет банкиром, попал в акционерный банк «Сир», где с 1993 по 1997 годы прошел путь от ведущего специалиста отдела инвестиций до заместителя начальника управления валютных операций. Чтобы состояться в новой профессии, заочно учился в Хабаровской государственной академии экономики и права по специальности «финансы и кредит», которую окончил с отличием. В 1997 году молодого, подающего большие надежды банкира Миронова назначили первым вице-президентом «Сахабилиибанка», в 1998-м – первым заместителем председателя правления «Алмазэргиэнбанка» и в 2002-м – председателем правления «Сахакредитбанка».

С 2003 года вся дальнейшая банковская биография Александра Степановича была связана с «Алмазэргиэнбанком», в котором он работал, в прямом смысле этого слова, до последних дней своей жизни. За 9 лет под руководством А.С.Миронова АКБ «Алмазэргиэнбанк», основанный в 1993 году, вышел в лидеры рынка банковских услуг, расширил территориальную сеть, открыв свои филиалы в улусах республики, Санкт-Петербурге, Москве и Хабаровске. В 2005 году АЭБ одним из первых в республике вошел с систему страхования вкладов Российской Федерации, а также начал выпуск собственных карт международной платежной системы VISA любого типа – от Electron до Platinum. В 2006-м председатель правления «Алмазэргиэнбанка» Александр Степанович Миронов был награжден почетной грамотой Министерства регионального развития РФ «Лучший банкир России 2006 года».

Но самое главное – АЭБ, как и 111 лет назад первый Якутский городской общественный банк, отстаивает интересы якутян, участвуя в значимых для республики проектах и государственных программах. Так, в 2007 году АЭБ заключил контракт с Министерством промышленности республики по обслуживанию государственной программы «Газификация населенных пунктов РС (Я) в 2002-2006 годах и основные направления газификации до 2010 года», благодаря чему «голубое топливо» согрело отдаленные поселки и села Якутии. В 2011 году АЭБ был выбран уполномоченным банком по оказанию услуг открытия и обслуживания целевых лицевых счетов для предоставления социальной выплаты, а также услуг по предоставлению ипотечных кредитов участникам Республиканского пилотного проекта по стимулированию строительства жилья. В этом же году банк участвовал в реализации еще одного важного проекта – внедрении транспортных карт на территории столицы республики. В 2012-м «Алмазэргиэнбанк» ввел услуги интернет-банкинга, а 2013 году – на конкурсной основе – был отобран, как финансово-кредитная организация, которая оказывает услуги по открытию и обслуживанию лицевых счетов для предоставления субсидий гражданам-участникам долгосрочной подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на 2013-2017 годы». В результате – купить благоустроенные квартиры смогли учителя, врачи, воспитатели детских садов и другие бюджетники.

2013-й – год 20-летия банка – стал особым: АЭБ был вручен диплом «Лучший банк региона». Кроме того, «Алмазэргиэнбанк» вошел в Топ-200 банков, имеющих общефедеральное и региональное значение, а через два года, в 2014-м – уже в Топ-100 российских банков по показателю «кредиты физических лиц».

Строить – значит жить

Помните слова из некогда популярной советской песни о строителях: «Не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить»? Радость созидания – главную отличительную черту профессии строителя – Александр Степанович познал, когда стал депутатом Государственного Собрания РС (Я) (Ил Тумэн) по Верхневилюйскому и Горному улусам. Все, что построено в этих улусах республики за годы депутатства А.С.Миронова, связано с его именем. В Верхневилюйском улусе, где прошли детские и школьные годы Саши, были введены в строй такие важные социальные объекты, как больничный комплекс в селе Верхневилюйск, каменные школы в селах Кэнтик, Хоро, Верхневилюйск, школа в отдаленном селе Туо-буйа, музей истории государственности Республики Саха (Якутия) имени Исидора Барахова в селе Харбалах, депо ОПС №12, водозабор и система водоснабжения в селе Верхневилюйск, муниципальная дорога Хоро – Ботулу.

Бурное развитие Горного улуса его жители связывают с именем народного депутата Миронова. За эти годы в улусном центре – селе Бердигестях – были построены большая и красивая школа, больница, спортзал, Центр духовности, филиал «Алмазэргиэнбанка». Его жители гордо говорят: «Сейчас Бердигестях не узнать!». Новые школы получили такие села, как Магарассы, Асыма, Киров, а наслега – внутрипоселковые дороги. С помощью специалистов «Якутскэнерго» электрические провода, которые обрывались от сильных ветров и морозов, были заменены – по предложению Александра Степановича – на кабель СИП. Дело в том, что самонесущие изолированные провода более надежны, меньше подвержены налипанию снега и образованию наледи, отличаются меньшими транспортными потерями электроэнергии, простотой и удобством монтажа.

Сколько еще было планов по обустройству якутского села, которое Александр Степанович считал душой народа: «Живо село – жив народ». А чтобы жизнь кипела, надо строить! Но судьба распорядилась иначе: 2 марта 2014 года народного депутата не стало… В ноябре 2015 года возле больничного комплекса в селе Верхневилюйск был открыт сквер имени А.С.Миронова, установлен его бюст, к которому, я уверена, «не зарастет народная тропа».

«По милости собственного сердца»

Николай Дмитриевич Эверстов-Сэрбэкэ слыл щедрым меценатом, хотя мне больше по душе русские синонимы этого слова, принятые тогда на Руси – благодетель, благотворитель, покровитель, заступник, отец, поилец, добродей и доброхот. Ведь благотворительность и милосердие конкретного человека – это способность творить благо для других «по милости собственного сердца». Почетным меценатом республики стал и Александр Степанович Миронов. В 2007 году президент Якутии Вячеслав Штыров наградил члена Попечительского совета Национального художественного музея А.С.Миронова дипломом «За вклад в развитие музейного дела РС (Я)». В семейном архиве Мироновых хранится нагрудный знак лауреата фонда содействия развитию культуры, науки, образования РС (Я) «Во славу и пользу республики».

Александр Степанович финансово поддержал идею своих земляков-членов клуба «Учитель года» приглашать победителей Всероссийских конкурсов учителей в Верхневилюйский улус. Сейчас ежегодный конкурс «Учитель года западной Якутии» — «Серебряный пеликан» стал известным не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. С 2013 по 2020 год прошло 8 конкурсов, в которых приняло участие 110 учителей из 23 улусов республики. Последние 6 носили имя его мецената Александра Степановича Миронова. Каждый год в сентябре в стрелковом комплексе «Бэргэн» проходит республиканский турнир по компакт-спортингу памяти А.С.Миронова, который учредили Федерация спортинга РС (Я), «Алмазэргиэнбанк» и «Туймаада-нефть». Как отмечают организаторы, с каждым годом все больше спортсменов участвует в турнире, расширяется его география.

В интернет-газете я невольно обратила внимание на один короткий отзыв на смерть А.С.Миронова: «Еще одна звезда погасла…». Нет, жизнь доказала, что Александр Степанович относится к тем редким людям, о которых говорят: «Это звезды, которые не гаснут».

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