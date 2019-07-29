Звезды Якутии на сенокосе!

В Якутии вовсю проходит масштабная сенокосная кампания.

Пока стоит жара и нет обильных дождей у аграриев республики одна забота — заготовка сена для животных на зиму. По сведениям официальных источников в республике заготовлено свыше 462 тысяч тонн сена, что составляет 94% от плана.

Немаловажный вклад внесли в кормозаготовительную страду и якутские знаменитости.

Известные певцы, народные любимцы Екатерина и Алексей ЕГОРОВЫ проводят выходные в родном улусе с пользой.

Глава звездного семейства отметил свой день рождения в кругу родных и друзей.

Популярный телеведущий НВК «Саха» Олег КОЛЕСОВ-Талбан приучает сына к труду.

И сам не отстает.

Звездная чета примадонна САХАЯ и пародист Александр БУРНАШЕВ отдохнули в сайылыке душой и телом. Дружная семья якутских селебритис из года в год радуют своих фанатов любовью к физическому труду и творчеству.

Знаменитый ведущий и тамада Александр МАКСИМОВ с певицей якутской эстрады Никой «посенокосили» во дворе дома. Молодцы!

Смотря на фотографии популярного певца, артиста эстрады Виталия ОЧИРОВА, так и «слышится» запах свежего сена!

Ведь сейчас действительно пора, про которую говорят: «Летний день год кормит».