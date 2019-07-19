Звезды итальянского цирка: Мы не бьем животных!

Как знают наши читатели, в Якутск с гастролями приехал всемирно известный Итальянский Цирк с уникальным шоу «Слоны и Тигры». Выступления пройдут на арене Сахацирка имение Марфы и Сергея РАСТОРГУЕВЫХ с 20 июля по 18 августа.

ИА SakhaLife удалось побывать на генеральной репетиции программы, в котором участвуют действительно экзотические животные для Якутии: страусы, зебры, верблюды, бизон, тигры и, конечно же, звезды арены — слоны, а также змеи, аллигаторы, лошади под руководством Давио и Коррадо ТОНЬИ, Ивана ДЕФОРЖ. Помимо дрессированных животных, в шоу участвуют воздушные гимнасты, балет, клоуны и многие другие. В качестве зрителей выступили дети коллектива Сахацирка.

Дрессировщики Коррадо, Сюзьен ТОНЬИ и художественный руководитель Сергей БОНДАРЧУК:

«Мы работаем вместе достаточно давно. Семья ТОНЬИ работает в цирке уже 5 поколений. От Америки до Австралии, по всему миру есть родственники. В нашей программе огромное количество животных, которые впервые приехали в Якутск.

Мы услышали информацию, что как смогли привезти животных из Италии. Объясняем, что у нас российское турне. Приехали к вам из Хабаровска. У нас специальный транспорт для перевозки наших подопечных, не обычные грузовики. В машинах установлены две независимые системы вентиляции, две системы отопления. Животные огромные, только слоны весят по 4 тонны, у них огромные легкие, если хотя бы немного кислорода не будет хватать, они могут погибнуть, поэтому мы тщательно следим за их состоянием. В пути каждые три часа делали остановку, проводили чистку, кормили, поили животных водой, проверяли состояние животных.

Не бьем животных, очень любим их, они наша семья. В свою очередь, они любят цирк, очень скучают без работы. Мы можем также сказать, что они доживут свой век с нами, потому что выпустить их на волю невозможно, они там не выживут.

Хотелось бы еще добавить, что наша программа «Слоны и тигры» это подарок якутянам к 25-летию вашего цирка. Директора Сахацирка Сергея РАСТОРГУЕВА мы знаем много лет и давно мечтали попасть в Якутск. Наконец-то это нам удалось осуществить! Ваш манеж мы уже опробовали, понравилась акустика, технические решения простые и правильные. Хотелось бы поблагодарить весь коллектив якутского цирка. Мы встречали цирки, которые на вид красивые, а работать там невозможно. Ваш очень хорошо сделан грамотными людьми, знающие, что такое цирк.

Всех приглашаем на наши выступления! Уверены, что никто не уйдет разочарованным».

Роман, маленький зритель: «Мне очень понравилось выступления Итальянского Цирка. Особенно животные, которых я впервые увидел вживую – страусы, слоны, кенгуру, зебры. Тигров я уже видел (смеется). Всем советую посмотреть это шоу!»