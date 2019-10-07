Звезды якутской эстрады — в «ОРТО ДОЙДУ»

В минувшие выходные в ресторане «ОРТО ДОЙДУ» выступили звезды якутской эстрады и порадовали гостей своими душевными и красивыми песнями, заворожили пленящей музыкой хомуса и горловым пением! Показали единство танца и музыки, доказав и показав очередной раз, что национальные танцы — это божественно красиво!

Вечер начался с проведения обряда Алгыс, который провел Дмитрий Артемьев, поразив всех своим белоснежным костюмом и неповторимой харизмой. Зажигательным ведущим был Дуолан, который ярко объявлял артистов и проводил зажигательные конкурсы!

Танцевальный ансамбль «Сандал» удивил всех своей энергией и заряжающим национальным танцем! Георгий Слепцов виртуозно сыграл на хомусе, показав свое отличное мастерство!

Azra

Этно-группа «Айархаан» оставила глубокий смысл после исполнения горловым пением и игры на хомусе, а завершили вечер волшебная Надина Эльпис и виртуоз-баянист Владимир Боярский!

Вкусная еда и якутские деликатесы не оставили никого равнодушным, гости веселились и танцевали, ну а нам отрадно видеть, что мы создаем для Вас такую теплую атмосферу праздника, которая запомнится Вам надолго!

ОКТЯБРЬ и НОЯБРЬ действует СКИДКА — 1200 рублей средний чек! (алкоголь, выпечку, фрукты и торт можно с собой).

Заказывайте Юбилеи, Торжества, Дни Рождения и Встречи Одноклассников, а так же Мальчишники и Девичники, к волшебным Свадьбам мы тоже готовы!

Мы подстраиваемся под любой заказ и торжество!

Ресторан «Орто Дойду» ждет каждого гостя и готов воплотить самые необычные идеи для Вашего праздника!

Наши контакты: 89142711227, 89246636777

Покровский тракт, 49 км.

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