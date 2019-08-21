Звезды Якутии и подсолнухи
Якутские знаменитости поймали последние теплые дни лета на поле с подсолнухами, которое теперь по праву может считаться визитной карточкой села Немюгюнцы Хангаласского улуса.
Популярный блогер Лина МАЛИНА:
Ну всё! План на лето полностью выполнен! ✅🌻😁
Можно осень встречать с любовью
Интересно, о чем задумался артист якутского театра оперы и балета Сарыал АФАНАСЬЕВ?
Фитнес-тренер и просто красавица Янда ТАБУНАНОВА успела съездить на подсолнуховое поле и получила тысячи лайков от поклонников.
Талантливая певица УМСУУРА устроила нежную фотосессию.
Фолловеры отметили сказочную фотографию якутского дизайнера Юрия ЛУКИНА.
Андрей МИХАЙЛОВ, генеральный директор агрофирмы «Немюгю» через СМИ обратился к селфистам:
Фотографируйтесь, но цветочки не срывайте, не топчите.
Через неделю планируют собрать урожай, так что у вас есть еще время, чтобы пополнить ряды счастливых обладателей фото с подсолнухами!
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