Звезды Якутии и подсолнухи

Якутские знаменитости поймали последние теплые дни лета на поле с подсолнухами, которое теперь по праву может считаться визитной карточкой села Немюгюнцы Хангаласского улуса.

Популярный блогер Лина МАЛИНА:

Ну всё! План на лето полностью выполнен! ✅🌻😁

Можно осень встречать с любовью

Интересно, о чем задумался артист якутского театра оперы и балета Сарыал АФАНАСЬЕВ?

Фитнес-тренер и просто красавица Янда ТАБУНАНОВА успела съездить на подсолнуховое поле и получила тысячи лайков от поклонников.

Талантливая певица УМСУУРА устроила нежную фотосессию.

Фолловеры отметили сказочную фотографию якутского дизайнера Юрия ЛУКИНА.

Андрей МИХАЙЛОВ, генеральный директор агрофирмы «Немюгю» через СМИ обратился к селфистам:



Фотографируйтесь, но цветочки не срывайте, не топчите.

Через неделю планируют собрать урожай, так что у вас есть еще время, чтобы пополнить ряды счастливых обладателей фото с подсолнухами!