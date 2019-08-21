21.08.2019
13:29
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Светская хроника

Звезды Якутии и подсолнухи

Якутские знаменитости поймали последние теплые дни лета на поле с подсолнухами, которое теперь по праву может считаться визитной карточкой села Немюгюнцы Хангаласского улуса.

Популярный блогер Лина МАЛИНА:

 Ну всё! План на лето полностью выполнен! ✅🌻😁
Можно осень встречать с любовью

Интересно, о чем задумался артист якутского театра оперы и балета Сарыал АФАНАСЬЕВ?

Фитнес-тренер и просто красавица Янда ТАБУНАНОВА успела съездить на подсолнуховое поле и получила тысячи лайков от поклонников.

Талантливая певица УМСУУРА устроила нежную фотосессию.

Фолловеры отметили  сказочную фотографию якутского дизайнера Юрия ЛУКИНА.

Андрей МИХАЙЛОВ, генеральный директор агрофирмы «Немюгю» через СМИ обратился к селфистам:


Фотографируйтесь, но цветочки не срывайте, не топчите.

Через неделю планируют собрать урожай, так что у вас есть еще время, чтобы пополнить ряды счастливых обладателей фото с  подсолнухами!

Фото: из социальных сетей и news.ykt.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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