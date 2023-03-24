Звезды театра и кино побывали в музее Александра Кошукова

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Посетившие на днях Нерюнгри известные российские актеры Сергей Рост, Анатолий Журавлев, Александр Резалин и Елена Захарова в нашем городе зря времени не теряли!

Во-первых, на большой сцене Центра культуры и духовности им. А.С. Пушкина они показали веселый и неожиданный спектакль — авантюрную комедию в двух актах «Дублеры, или Ищу обманутого мужа». Впервые за несколько лет накануне спектакля в кассе ЦКиД появился аншлаг: все билеты проданы! При этом ожидания нерюнгринских зрителей абсолютно оправдались — спектакль получился замечательным.

Первое действие спектакля происходит за кулисами, где устраивает скандал исполнитель главной роли, второе – на сцене, когда половину актеров приходится неожиданно заменить. В результате хаос из-за кулис переносится прямо на сцену, а спектакль начинает жить своей жизнью, причем актёры играют уже совершенно не по тексту. Сергей Рост и Анатолий Журавлев исполняют по две разные роли.

Спектакль прошел с огромным успехом. Когда зрители встали, чтобы особо поблагодарить актеров, Анатолий Журавлев в ответ подарил нерюнгринцам игру исполнение на трубе песни «Есть только миг…». Этот подарок не был случайным – в день спектакля в Нерюнгри популярный актер действительно отмечал свой день рождения.

Во-вторых, для самих актеров посещение Нерюнгри стало интересным и насыщенным. Они успели немного познакомиться с достопримечательностями нашего города. Сергей Рост, Анатолий Журавлев и Александр Резалин побывали в известном далеко за пределами Якутии музее Александра Кошукова «Мир времени».

Как и все посетители этого музея, они пришли в настоящий восторг от многих уникальных экспонатов, которые невозможно увидеть больше нигде в мире. Экскурсию по музею для столичных знаменитостей провел сам создатель музея, народный депутат Якутии Александр Кошуков.