Звезды Игр Дыгына сошлись на СИ народов Якутии

Спортивные игры народов Якутии. Звезды «Игр Дыгына» сошлись в многоборье ГТО Для них стартовал первый соревновательный день

В Борогонцах стартовали состязания многоборья ГТО VIII Спортивных игр народов Якутии. В пяти дисциплинах встретятся известные участники Игр Дыгына Николай Матаннанов, Айсен Ботуев, Артем Варданян.

Стоит отметить, что многоборье ГТО на играх проводится впервые и уже привлекает внимание болельщиков. В первый соревновательный день проходят стрельба из электронного оружия на 10 метров, а также метание снаряда на дальность.

«По итогам пяти видов испытаний мы определим абсолютных победителей среди женщин и мужчин. Зачет пойдет в командный результат. Абсолютных победителей определим вне зачета. В соревнованиях участвуют 35 команд, две из них — неполные. Есть и известные спортсмены — участники «Игр Дыгына»: Николай Матаннанов, Айсен Ботуев, Артем Варданян. Они защищают честь своих улусов», — рассказал старший судья Александр Брызгалов.

Завтра спортсменов ждут подтягивание на высокой и низкой перекладинах, бег на 60 метров. В заключительный день состязаний состоится бег на 2000 метров среди женщин и 3000 метров среди мужчин.