Видео: Звезды художественной гимнастики России выступили в «Модуне»

Прямо сейчас в Модуне состоялись показательные выступления эстетических видов спорта РС(Я) с участием чемпионки мира по художественной гимнастике Лалы Крамаренко и олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Ксении Дудкиной, сообщает тгк t.me/ulusmedia

Фото: тгк t.me/ulusmedia Источник: тгк t.me/ulusmedia

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