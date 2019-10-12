Звезды Comic-Con в Якутске!

В Якутске сейчас находятся звезда комик кона Альфа-кот — косплеер Григорий Айрапетян, а также известный российский блогер и автор комиксов Оптимисстер — Денис Колмыков.

Они приехали на фестиваль популярной культуры Geek Fest, посвященный фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм, который пройдет завтра в Дохсуне.

По словам Альфа-кота, специально для этого вечера он привез костюм Гайвера, который очень популярен среди косплееров.

А пока что ребята наслаждаются прогулкой по Якутску.