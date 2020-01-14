Звезду якутского сериала обвиняют в мошенничестве?

35-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По имеющейся у ЯСИА информации, ранее судимая по той же статье уроженка Кобяйского района в начале 2000-х годов была известна как одна из героинь сериала «Сэргэлээххэ».

Проверка была проведена сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское».

«Установлено, что подозреваемая, будучи руководителем одной из риэлтерских организаций ввела в заблуждение покупателя недвижимости в Якутске. Женщина получила от него задаток не только за оказание своих услуг, но и за квартиру в размере 1 миллиона рублей. После получения задатка она не стала исполнять свои обязательства. Покупатель квартиры не смог приобрести желаемое жилье. Похищенными у него деньгами риелтор воспользовалась в личных целях», — сообщили в пресс-службе МВД.

По материалам проверки оперативников следствием МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.