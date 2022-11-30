30.11.2022
23:25
62

Светская хроника

Звездный стилист Дмитрий Васильев и его Музы

Давно такого не было…

Мы, зрители, с нетерпением ждем выходов наших звезд, обсуждаем их промахи и триумфы. Но мало кто задумывается, что та самая певица не сама следила за модой и присматривала наряд для своих выходов. И туфли с сумочкой она тоже достала не из собственной гардеробной. Каждый выход знаменитостей – огромная работа целой команды. И звание лучших или худших получают совсем не селебрити, а стилист.

В эти выходные звездный стилист, главный мастер многих знаменитостей республики Дмитрий Васильев  на сцене Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона организовал шоу-программу «Музы».

Зал был забит до отказа желающими увидеть и услышать выступление любимых исполнителей: роскошной и божественной Сахаи, непревзойденной и талантливой Анастасии Готовцевой, утонченной, нежной и в то же время сильной Саргыланы Бугуловой, харизматичной и фантастической Ники.

Такой мощной энергетики и позитива от концерта зрители давно не чувствовали. Это был просто нереальный масштаб от Сахаконцерт (рук. Василий Кривошапкин). Ошеломительные аплодисменты и крики «Браво!» не смолкали весь вечер. Энергетика на концерте была просто бешеная! 

Бравоо…!

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх