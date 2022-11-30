Звездный стилист Дмитрий Васильев и его Музы

Давно такого не было…

Мы, зрители, с нетерпением ждем выходов наших звезд, обсуждаем их промахи и триумфы. Но мало кто задумывается, что та самая певица не сама следила за модой и присматривала наряд для своих выходов. И туфли с сумочкой она тоже достала не из собственной гардеробной. Каждый выход знаменитостей – огромная работа целой команды. И звание лучших или худших получают совсем не селебрити, а стилист.

В эти выходные звездный стилист, главный мастер многих знаменитостей республики Дмитрий Васильев на сцене Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона организовал шоу-программу «Музы».

Зал был забит до отказа желающими увидеть и услышать выступление любимых исполнителей: роскошной и божественной Сахаи, непревзойденной и талантливой Анастасии Готовцевой, утонченной, нежной и в то же время сильной Саргыланы Бугуловой, харизматичной и фантастической Ники.

Такой мощной энергетики и позитива от концерта зрители давно не чувствовали. Это был просто нереальный масштаб от Сахаконцерт (рук. Василий Кривошапкин). Ошеломительные аплодисменты и крики «Браво!» не смолкали весь вечер. Энергетика на концерте была просто бешеная!

Бравоо…!

