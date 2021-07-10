Звездный Кай победил на Играх Манчаары!

Представитель Горного района Кай Адамов выиграл в сумме троеборья по якутским прыжкам на Играх Манчаары в Бердигестяхе, передает телеканал «Якутия 24».

По результатам трех видов прыжков «кылыы», «ыстанга», и «куобах» его результат составил 133,16 м.

Адамов — уроженец Чурапчинского улуса. Звезда Кая зажглась в 2018 г. — на Играх Манчаары в Верхневилюйске он завоевал третье место в троеборье. Интересно, что чемпион тренируется самостоятельно, советы дает отец, который и привил в сыне любовь к этому популярнейшему у якутов виду спорта.

Вторым стал Андрей Васильев из Таттинского района с 131,16 м. Нюргун Сокольников из команды СВФУ занял третье место с результатом 128,19 м.

Среди женщин в троеборье победила Диана Адасько из Якутска – в сумме по трем видам она набрала 67,24 м.

Серебро досталось Анне Лыткиной из Мегино-Кангаласского района (65,40 м), бронза – Любови Унаровой из Горного района (63,20 м).

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/sport/kaj-adamov-stal-pobeditelem-v-troebore-po-yakutskim-pryizhkax-na-igrax-manchaaryi