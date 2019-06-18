Звездный актер уходит из кино?

В Москве в рамках Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея ТАРКОВСКОГО состоялся показ фильма «Ага» болгарского режиссера Милко ЛАЗАРОВА, в котором главные роли сыграли якутские актеры Михаил АПРОСИМОВ, Феодосия ИВАНОВА, Галина ТИХОНОВА, Сергей ЕГОРОВ, Афанасий КЫЛАЕВ и другие.

Фильм произвела кинокомпания Red Сarpet в содружестве с французскими и немецкими кинематографистами и имеет статус «фестивального кино». Это означает, что картина не выйдет в широкий прокат.

На московской премьере фильм представлял актер Сергей Егоров, известный зрителям своим участием во многих театральных постановках Андрея БОРИСОВА и ролям в фильмах – «Тайна Чингисхана», «Феррум» и т.д.

– Мы с супругой Анной только сегодня посмотрели окончательный вариант фильма, хотя картину уже 1,5 года вовсю крутят на международных кинофестивалях, – говорит Сергей. – Что я могу сказать по поводу фильма? Нахожусь в полном восторге – отличная операторская работа, звук, подача контента, да и актеры наши не подкачали – все на высоте! Фильм однозначно стоит посмотреть!

В своем фильме режиссер Милко Лазаров ставит проблему «отцов и детей». По сюжету, охотник на оленей Нанук и его жена Седна живут в юрте посреди ледяной пустыни. Супруга тяжело больна, и перед смертью ей хочется увидеть родную дочь, которая много лет назад покинула родительский дом ради работы на алмазной шахте. Отец готов говорить обо всем на свете, кроме собственной дочери…

Как рассказывают зрители, фильм очень тяжелый и вызывает слезы. Он идёт на якутском языке с русскими субтитрами. Это последний фильм актрисы Галины Тихоновой, которая скоропостижно скончалась в декабре 2018 года.

Как стало известно SakhaLife, якутские прокатчики сейчас ведут переговоры о том, чтобы показать фильм в республике. Премьера намечена в сентябре.

Напомним, Сергей Егоров в 2012 году покинул Саха-театр имени П.А. Ойунского. По словам звёздного актера, с работой у него всё было в порядке – были интересные роли и общественная нагрузка. Но в какой-тот момент он понял, что ему стало тесно в рамках одного театра, захотелось чего-то глобального. В итоге он занялся бизнесом. Полгода назад Сергей с супругой переехал в Москву и возглавил фирмой по продвижению digital-платформы для предпринимателей малого и среднего бизнеса, которая позволяет автоматизировать бизнес-процессы, связанные с клиентами.

Вопрос означает ли занятие бизнесом, что он уходит из кино, актер оставил без ответа…