Звездному якутскому артисту пришлось сказаться психбольным!

Об этом случае рассказал в ВКонтакте главный герой — Алексей ПАВЛОВ, король якутского юмора.

— Я от природы заика. Особенно заикание усиливается, когда волнуюсь и на сильных эмоциях.

В 1989 году, после лауреатства на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, на обратном пути в аэропорту Домодедово в Москве оказалась, что авиабилетов до Якутска нет.

Авиабилеты давали только больным и инвалидам. В аэропорту у якутян мы узнали, что по справкам с медпункта можно приобрести в кассе авиабилеты.

Мы решили рискнуть и зашли в медпункт аэропорта, чтобы выпросить справку о том, что я болен. Врач который выдает справки, строго посмотрев на меня, спросил, кто я по профессии. И тут меня от волнения опять начался приступ заикания. Представьте себе такой разговор:

-Вы кто по профессии?

-Я артист разразразразговорного жанра, стал лалалалауреатом Всесоюзного кокококонкурса. Препрепрепредседателем жюри был сам Евгений Петпетпетпетросян.

Вот Дипдипдипдиплом лалалалаурета.

Вы бы поверили такому артисту разговорного жанра? Но взглянув на Диплом лауреата Всесюзного конкурса артистов эстрады разговорного жанра, улыбаясь спросил, какого рода болезнь написать на справке. Мы отмахнулись — «да хоть сумасшедший». Оперативный врач написал на справке, что я «психбольной». Таким образом, мы смогли получить билеты и вылететь домой.