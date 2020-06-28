Звездная якутянка заразилась коронавирусом

2-я вице-миссис Россия Мира 2020» Любовь Миронова написала в соцсетях о заражении коронавирусом:
Не успеваю отвечать на вопросы в личку!
Симптомов не было, лишь вселенская усталость, к концу недели😓 Но учитывая что неделя была мега насыщенная, стрессовая, бессонная от стрессов — я списала на моральную усталость! . На этой неделе у моих друзей и знакомых выявился положительный тест covid-19, с которыми я контактировала. В общем будучи контактной, сдала КТ легких. Подтвердили начальную легкую форму поражения органов 2 источника, covid-19 👑 . Настрой позитивный🌞 . Ребята — берегите себя🙏🏻 . Сейчас много бессимптомных как я, которые могут не знать о 🦠 . Считаю что молчать, не лучший выбор! Люди должны знать правду, и уберечь своих взрослых близких от контакта, если у них был контакт с положительным👑🦠 . . И главное иммунитет 🛡(витамины, витамины и еще раз витамины). . Планирую скорейшее выздоровление😄