Звездная якутянка заразилась коронавирусом

2-я вице-миссис Россия Мира 2020» Любовь Миронова написала в соцсетях о заражении коронавирусом:

Не успеваю отвечать на вопросы в личку!

Симптомов не было, лишь вселенская усталость, к концу недели😓 Но учитывая что неделя была мега насыщенная, стрессовая, бессонная от стрессов — я списала на моральную усталость!

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На этой неделе у моих друзей и знакомых выявился положительный тест covid-19, с которыми я контактировала. В общем будучи контактной, сдала КТ легких.

Подтвердили начальную легкую форму поражения органов 2 источника, covid-19 👑

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Настрой позитивный🌞

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Ребята — берегите себя🙏🏻 .

Сейчас много бессимптомных как я, которые могут не знать о 🦠 .

Считаю что молчать, не лучший выбор! Люди должны знать правду, и уберечь своих взрослых близких от контакта, если у них был контакт с положительным👑🦠 .

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И главное иммунитет 🛡(витамины, витамины и еще раз витамины).

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Планирую скорейшее выздоровление😄