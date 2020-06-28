28.06.2020
13:44
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Коронавирус

Звездная якутянка заразилась коронавирусом

2-я вице-миссис Россия Мира 2020» Любовь Миронова написала в соцсетях о заражении коронавирусом:

Не успеваю отвечать на вопросы в личку!

Симптомов не было, лишь вселенская усталость, к концу недели😓 Но учитывая что неделя была мега насыщенная, стрессовая, бессонная от стрессов — я списала на моральную усталость!
.
На этой неделе у моих друзей и знакомых выявился положительный тест covid-19, с которыми я контактировала. В общем будучи контактной, сдала КТ легких.
Подтвердили начальную легкую форму поражения органов 2 источника, covid-19 👑
.
Настрой позитивный🌞
.
Ребята — берегите себя🙏🏻 .
Сейчас много бессимптомных как я, которые могут не знать о 🦠 .
Считаю что молчать, не лучший выбор! Люди должны знать правду, и уберечь своих взрослых близких от контакта, если у них был контакт с положительным👑🦠 .
.
И главное иммунитет 🛡(витамины, витамины и еще раз витамины).
.
Планирую скорейшее выздоровление😄

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👑COVID-19 👑 . -Китайский 🦠? -Нет! Итальянский🦠 😅 . Не успеваю отвечать на вопросы в личку! Симптомов не было, лишь вселенская усталость, к концу недели😓 Но учитывая что неделя была мега насыщенная, стрессовая, бессонная от стрессов — я списала на моральную усталость! . На этой неделе у моих друзей и знакомых выявился положительный тест covid-19, с которыми я контактировала. В общем будучи контактной, сдала КТ легких. Подтвердили начальную легкую форму поражения органов 2 источника, covid-19 👑 . Настрой позитивный🌞 . Ребята — берегите себя🙏🏻 . Сейчас много бессимптомных как я, которые могут не знать о 🦠 . Считаю что молчать, не лучший выбор! Люди должны знать правду, и уберечь своих взрослых близких от контакта, если у них был контакт с положительным👑🦠 . . И главное иммунитет 🛡(витамины, витамины и еще раз витамины). . Планирую скорейшее выздоровление😄 .#covid19 #covid_19 #коронавирус . Я ответила на многие вопросы?

A post shared by ⚜️ 𝓛𝔂𝓾𝓫𝓸𝓿 𝓜𝓲𝓻𝓸𝓷𝓸𝓿𝓪⚜️ (@mironovalove) on

Источник: https://www.instagram.com/p/CB8Xt1GphSa/
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