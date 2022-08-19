Звездная пара Якутии сообщила о пополнении в семье

26.07.22 , 9:28 3300 кг, 52 см . Родилась наша дочка 😅🥹🥰 До сих пор не можем поверить нашему счастью.

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