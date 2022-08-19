19.08.2022
15:43
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Светская хроника

Звездная пара Якутии сообщила о пополнении в семье

Звезды якутской эстрады Розалина Файрушина и Сахамин сообщили подписчикам радостную новость в соцсети:

26.07.22 , 9:28
3300 кг, 52 см .
Родилась наша дочка 😅🥹🥰
До сих пор не можем поверить нашему счастью.

Поздравляем звездную пару с рождением дочери!

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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