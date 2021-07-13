13.07.2021
14:00
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Культура
«Звездная ночь» на круизном лайнере «Демьян Бедный»
Уважаемые жители и гости столицы!
ООО «Ленатурфлот» приглашает вас в это воскресенье, 18 июля, на развлекательную прогулку «Звездная ночь» по реке Лена на круизном лайнере «Демьян Бедный».
Приглашенные артисты: Сахая, Павел Семенов, Ника, Игорь Егоров, Олимпия, Петр Кулаковский, Алена Дива, Айсен Аммосов.
На палубе и в музыкальном салоне вас ждут ведущие Василий Зырянов и Мирослав Михалев с играми, конкурсами и призами!
Работает фуршет в ресторане.
Сбор гостей: с 21.00 до 21.45
Отход теплохода: 22.00
Цена билета: 5000 рублей (компаниям от 6 человек предоставляется каюта).
Бронь билетов по тел.: 89244625660 (количество билетов ограничено).
Фото: ООО «Ленатурфлот»
Источник: ООО «Ленатурфлот»
#«Звездная ночь» на круизном лайнере «Демьян Бедный»#ленские столбы#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия
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