«Звездная ночь» на круизном лайнере «Демьян Бедный»

Уважаемые жители и гости столицы!

ООО «Ленатурфлот» приглашает вас в это воскресенье, 18 июля, на развлекательную прогулку «Звездная ночь» по реке Лена на круизном лайнере «Демьян Бедный».

Приглашенные артисты: Сахая, Павел Семенов, Ника, Игорь Егоров, Олимпия, Петр Кулаковский, Алена Дива, Айсен Аммосов.

На палубе и в музыкальном салоне вас ждут ведущие Василий Зырянов и Мирослав Михалев с играми, конкурсами и призами!

Работает фуршет в ресторане.

Сбор гостей: с 21.00 до 21.45

Отход теплохода: 22.00

Цена билета: 5000 рублей (компаниям от 6 человек предоставляется каюта).

Бронь билетов по тел.: 89244625660 (количество билетов ограничено).