13.07.2021
14:00
262

Культура

«Звездная ночь» на круизном лайнере «Демьян Бедный»

Уважаемые жители и гости столицы! 

ООО «Ленатурфлот» приглашает вас в это воскресенье, 18 июля, на развлекательную прогулку «Звездная ночь» по реке Лена на круизном лайнере «Демьян Бедный».

Приглашенные артисты: Сахая,  Павел Семенов, Ника, Игорь Егоров, Олимпия, Петр Кулаковский, Алена Дива, Айсен Аммосов.

На палубе и в музыкальном салоне вас ждут ведущие Василий Зырянов и Мирослав Михалев с играми, конкурсами и призами!

Работает фуршет в ресторане.

Сбор гостей: с 21.00 до 21.45

Отход теплохода: 22.00

Цена билета: 5000 рублей (компаниям от 6 человек предоставляется каюта).

Бронь билетов по тел.: 89244625660 (количество билетов ограничено).

Фото: ООО «Ленатурфлот»
Источник: ООО «Ленатурфлот»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх