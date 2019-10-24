Звездная чета Егоровых отметит знаменательную дату

Образцовой детской студии эстрадного вокала «Сырдык сүүрээн» народных артистов Якутии Екатерины и Алексея ЕГОРОВЫХ исполняется 15 лет.

В честь этого знаменательного события состоится юбилейный концерт юных исполнителей и воспитанников прошлых лет. Перед зрителями выступят Алексей Винокуров, Майя Сергина, Айсен Васильев, Сайнаара, Айыллаана Семенова, Алиса Ларионова, Дархан Николаев, Настя Чахова, Даша Павлова, Настя Копылова, Ариянна Иванова, Лена Каратаева, Лена Корякина и другие.

Ждем вас 10 ноября в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

Цена билета 500 рублей

Спрашивайте во всех кассах города, ТРК «Туймаада», онлайн-продажа afisha.ykt.ru, tesserus.com