Звезда якутской журналистики Сусанна Рожина ответила хейтерам💪 . Источник @suzie_rozhina Ухожу с госкомпании на пике ⠀ Уметь уходить — это очень важно! На самом деле, я давно планировала уйти. Но сейчас пришло и наступило это время. Я 13 лет была в различных госСМИ: все уровни пройдены. ⠀ Поэтому пришла пора двигаться уже в другом направлении. ⠀ У меня очень много идей своих, проектов, и предложений, но сейчас я беру паузу, чтобы выбрать. Надо отдохнуть! ⠀ На самом деле, да, мне тяжело уходить с НВК. Я люблю этот коллектив, тут работают замечательные люди: от водителей до генерального директора. ⠀ А моя родная "Якутия_24", у истоков создания которой я стояла, останется навсегда в моем сердце! Благодарю за этот бесценный опыт, в первую очередь, Александра Калугина @kaluginman, человека, который и привел, и заразил меня этой идей нового канала 😍😘 ⠀ Здесь остаются люди, влюблённые в свое дело, у которых горят глаза и щемит сердце. Каждый профессионал своего дела: и операторы, и режиссёры, монтажеры, продюсеры, координаторы, конечно же, ведущие и КОРРЕСПОНДЕНТЫ. ⠀ Именно на этих людях держится все телепроизводство. Я узнала эту внутреннюю кухню телевидения — и это прекрасный опыт. Спасибо всем и каждому за эти 2,5 года на телевидении, за возможность работы в кадре и с кадром! ⠀ Конечно, хочу сказать слова особой любви сайтистам и smm-службе. У меня к ним более трепетное отношение. За ними будущее! Поэтому будьте всегда на острие атаки, именно с этой целью вы и создавались, чтобы быть ПЕРВЫМИ! ⠀ Люблю вас! . #sakhalife #сусаннарожина #журналист #увольнение #хейтеры #якутск #Якутия