Звезда якутской журналистики Сусанна Рожина ответила хейтерам

@suzie_rozhina — Ухожу с госкомпании на пике

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Уметь уходить — это очень важно! На самом деле, я давно планировала уйти. Но сейчас пришло и наступило это время. Я 13 лет была в различных госСМИ: все уровни пройдены.

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Поэтому пришла пора двигаться уже в другом направлении.

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У меня очень много идей своих, проектов, и предложений, но сейчас я беру паузу, чтобы выбрать. Надо отдохнуть!

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На самом деле, да, мне тяжело уходить с НВК. Я люблю этот коллектив, тут работают замечательные люди: от водителей до генерального директора.

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А моя родная «Якутия_24», у истоков создания которой я стояла, останется навсегда в моем сердце! Благодарю за этот бесценный опыт, в первую очередь, Александра Калугина @kaluginman, человека, который и привел, и заразил меня этой идей нового канала 😍😘

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Здесь остаются люди, влюблённые в свое дело, у которых горят глаза и щемит сердце. Каждый профессионал своего дела: и операторы, и режиссёры, монтажеры, продюсеры, координаторы, конечно же, ведущие и КОРРЕСПОНДЕНТЫ.

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Именно на этих людях держится все телепроизводство. Я узнала эту внутреннюю кухню телевидения — и это прекрасный опыт. Спасибо всем и каждому за эти 2,5 года на телевидении, за возможность работы в кадре и с кадром!

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Конечно, хочу сказать слова особой любви сайтистам и smm-службе. У меня к ним более трепетное отношение. За ними будущее! Поэтому будьте всегда на острие атаки, именно с этой целью вы и создавались, чтобы быть ПЕРВЫМИ!

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Люблю вас!

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