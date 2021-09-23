Светская хроника
Звезда якутской оперы опять женился?
Ведущий солист Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, баритон Александр ЕМЕЛЬЯНОВ на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что ВСТУПИЛ В БРАК. Без фото и подробностей.
Друзья тут же кинулись поздравлять и желать счастья, любви и успехов семье.
Как известно, несколько лет назад артист женился во второй раз, его избранницей стала оперная дива Маргарита МАРТЫНОВА.
За разъяснением обратились к самому Александру:
— Я просто поправил профиль, неправильно было написано.
-?! Непонятно. Так вы женились вчера?
— Не было ничего.
Между тем, на поздравления френдов Александр Емельянов реагирует более чем благосклонно, а фото обещает опубликовать позже. Сведущие люди назвали его избранницу Наташей. Возможно, это не медийная личность, а, допустим, школьная учительница, которую мало кто знает.
В любом случае, желаем любви и счастья звезде якутской оперы!
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