12.09.2022
15:50
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Светская хроника

Звезда якутской эстрады сообщила о бессрочном перерыве

Звезда якутской эстрады, популярная певица и просто красавица Күннэй сообщила в соцсети, что больше заказы на выступления она не принимает:

Всем спасибо! На этом наши полномочия — все😆
Сегодня было последнее выступление по приглашению, больше не беру заказы на выступления. Беру бессрочный перерыв. Никаких #последнийконцерткиркорова не будет, захочу — вернусь😂
И свои мероприятия, при желании, тоже буду проводить. Стоп касается только сторонних мероприятий. Всем мира и добра☀️

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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