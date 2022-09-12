Звезда якутской эстрады сообщила о бессрочном перерыве

Звезда якутской эстрады, популярная певица и просто красавица Күннэй сообщила в соцсети, что больше заказы на выступления она не принимает:

Всем спасибо! На этом наши полномочия — все😆

Сегодня было последнее выступление по приглашению, больше не беру заказы на выступления. Беру бессрочный перерыв. Никаких #последнийконцерткиркорова не будет, захочу — вернусь😂

И свои мероприятия, при желании, тоже буду проводить. Стоп касается только сторонних мероприятий. Всем мира и добра☀️