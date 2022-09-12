12.09.2022
15:50
811
Светская хроника
Звезда якутской эстрады сообщила о бессрочном перерыве
Звезда якутской эстрады, популярная певица и просто красавица Күннэй сообщила в соцсети, что больше заказы на выступления она не принимает:
Всем спасибо! На этом наши полномочия — все😆
Сегодня было последнее выступление по приглашению, больше не беру заказы на выступления. Беру бессрочный перерыв. Никаких #последнийконцерткиркорова не будет, захочу — вернусь😂
И свои мероприятия, при желании, тоже буду проводить. Стоп касается только сторонних мероприятий. Всем мира и добра☀️
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
#Звезда якутской эстрады сообщила о бессрочном перерыве#звезды якутской эстрады#Куннэй#республика саха (якутия)#Якутия
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