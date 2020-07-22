Звезда якутской эстрады сняла новый клип

На днях закончились съемки музыкального клипа певицы Дарьи ЛАВРОВОЙ, о чем она эксклюзивно поделилась с SakhaLife:

— Клип сняли на совершенно новую песню, у меня готовится новый альбом, хотя работаем над ним довольно давно, около 3 лет.

В начале июня мне позвонил Айсен ОНУФРИЕВ-ЧАРАНСКИЙ и предложил снять мне клип. Я сразу подумала, что как раз записываю новые песни, альбом, то почему бы и нет? И из этого альбома выбрали песню «Куттаныма».

Сценарий придумывал наш режиссер Айсен со своей командой «Сейко», оператором выступил Серафим ФЕДОРОВ, так же работала целая группа операторов, например, Амаре МИКЕЭЛЕ снимал бекстейдж о съемках клипа. Снимали четыре дня, было несколько образов. Премьера планируется в середине августа.

Если рассказывать о своих дальнейших планах, то я на данный момент готовлюсь к участию на «Миссис Россия», о чем Ваши читатели уже знают. 10 августа вылетаю в Москву, на самом конкурсе примут участие более 50 мамочек со всех регионов нашей необъятной страны!