01.08.2022
17:22
642
Светская хроника
Звезда якутской эстрады снова стала мамой 😍
Радостной новостью с подписчиками поделилась звезда якутской эстрады, певица Ирена Файрушина:
27 июля на свет появился наш мальчик💙 Наш сыночек🥰🥰🥰
Дьол уонна таптал❣️ — пишет певица в соцсети.
Поздравляем от всей души!
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
#Звезда якутской эстрады снова стала мамой 😍#звезды#звезды якутской эстрады#Ирена Файрушина#республика саха (якутия)#Якутия
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