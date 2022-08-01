01.08.2022
17:22
642

Светская хроника

Звезда якутской эстрады снова стала мамой 😍

Радостной новостью с подписчиками поделилась звезда якутской эстрады, певица Ирена Файрушина:

27 июля на свет появился наш мальчик💙 Наш сыночек🥰🥰🥰

Дьол уонна таптал❣️ — пишет певица в соцсети.

Поздравляем от всей души!

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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