Звезда якутской эстрады отметила день рождения в кругу друзей🎂

Звезда якутской эстрады Надина Эльпис отметила день рождения в теплом кругу верных друзей, а также заинтриговала подписчиков анонсировав выход нового видеоклипа:

Это был один из чудеснейших вечеров в моей жизни 💖🌸🥰 В кругу лучших, отметила день в день свои очередные 18 — отдохнули с огоньком , а так же посмотрели мой новый видеоклип , ( который вы, мои дорогие подписчики , увидите уже в эту субботу 🔥🔥🔥)

Спасибо большое всем кто был в этот вечер со мной мои хорошие , мои душевные , мои красивые и мои самые весёлые , позитивные друзья — подружки 😍🌸🌸🌸💋💋💋 Люблю бесконечной любовью ! 💋💋💋