07.01.2021
16:47
288
Культура
Звезда якутской эстрады открыла секрет
Звезда якутской эстрады, певица Дарья Лаврова решила поделиться со своими подписчиками новостью, которую долгое время держала в секрете.
Как рассказала певица, ее пригласили принять участие в новом российском телешоу.
Подробности будут позже, когда Дарья приедет в Москву.
«Мало времени на подготовку, но свою возможность упускать точно не буду», – написала она в Инстаграм.
Источник: https://www.instagram.com/p/CJu5-cVHlXk/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.01.2021
47
07.01.2021
87
07.01.2021
173
07.01.2021
101
07.01.2021
294
07.01.2021
286
07.01.2021
170
07.01.2021
178
07.01.2021
191
07.01.2021
221
07.01.2021
273
07.01.2021
254
07.01.2021
296
07.01.2021
213
07.01.2021
288
07.01.2021
928
07.01.2021
612
07.01.2021
950
07.01.2021
1644
07.01.2021
619
07.01.2021
1076
07.01.2021
765
07.01.2021
1185
07.01.2021
507
06.01.2021
930
06.01.2021
554
06.01.2021
613
06.01.2021
1357
06.01.2021
1152
06.01.2021
764
06.01.2021
2409
06.01.2021
8649
06.01.2021
587
06.01.2021
498
06.01.2021
1784
06.01.2021
583
06.01.2021
2082
06.01.2021
632
06.01.2021
1029
06.01.2021
1070
06.01.2021
2048
06.01.2021
1923
06.01.2021
2543
06.01.2021
930
06.01.2021
529
06.01.2021
2451
06.01.2021
1507
06.01.2021
668
05.01.2021
1210
05.01.2021
4204
05.01.2021
577
05.01.2021
2989
05.01.2021
1777
05.01.2021
961
05.01.2021
419
05.01.2021
539
05.01.2021
1083
05.01.2021
432
05.01.2021
566
05.01.2021
488
05.01.2021
1203
05.01.2021
3703
05.01.2021
689
ТОП НОВОСТИ
03.01.2021
52822
03.01.2021
14886
01.01.2021
14528
06.01.2021
8643
02.01.2021
7286
02.01.2021
5417