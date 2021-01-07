Звезда якутской эстрады открыла секрет

Звезда якутской эстрады, певица Дарья Лаврова решила поделиться со своими подписчиками новостью, которую долгое время держала в секрете.

Как рассказала певица, ее пригласили принять участие в новом российском телешоу.

Подробности будут позже, когда Дарья приедет в Москву.

«Мало времени на подготовку, но свою возможность упускать точно не буду», – написала она в Инстаграм.