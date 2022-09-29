Звезда якутского телесериала ожидает этапирования

Звезда телесериала НВК САХА «Сэргэлэххэ» не ходила отмечаться в УФСИН, получив условный срок за мошенничество. В итоге, за многочисленные нарушения ей изменили режим. Сейчас она находится в СИЗО, в ближайшее время будет принято решение об этапировании, сообщает источник Sakhaday.

Напомним, что Олесова была осуждена дважды подряд в 2019 и в 2020 году за мошенничество. В 2019 году она, являясь генеральным директором ООО «Альфа Недвижимость», похитила у покупателя недвижимость на 1 миллион рублей. В 2020 году ее судили тоже за миллион. Она пообещала знакомому помочь в приобретении квартиры по ипотеке за миллион рублей. Помощи он не дождался, как и возврата денег. По обоим делам женщина была приговорена к 3 года условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Такое решение принималось скорее всего из-за того, что Олесова воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Подробности: https://sakhaday.ru/news/zvezda-yakutskogo-teleseriala-i-byvshaya-podruga-stroitelnogo-magnata-ozhidaet-etapirovaniya?from=copy