Звезда варгана снялась со звездой «Великолепного века»

Кто из наших читательниц не мечтает хотя бы раз встретиться с самым известным актёром Турции, звездой «Великолепного века» Бураком ОЗЧИВИТОМ?

А вот нашей землячке, этноисполнительнице, автору Международного онлайн-конкурса хомусной, варганной музыки «World of khomus» Юлияне КРИВОШАПКИНОЙ-Дьуруйээнэ не только удалось с ним познакомиться, но и сняться в одном проекте! Сегодня звезда варгана рассказывает об этом памятном событии, а также про свой конкурс, американский тур и о многом другом. Только для Sakhalife!

— Это был тур по США. Я уехала в конце прошлого года в Вашингтон, там и встретила Новый Год, хотя до этого традиционного отмечала праздник дома. Была во многих городах, выступала на мероприятиях, проводила курсы по обучению на хомусе. Но начались волнения по поводу пандемии коронавируса, много проектов отменили или перенесли, пришлось уехать оттуда.



Затем полных 6 месяцев просидела дома, для меня это был большой стресс. Я в Якутске находилась от силы две недели, постоянно уезжала куда-то, а тут такая тишина. Графики все сорвались, фестивали и мероприятия отменились, непонятно, когда все это закончится…Я очень переживала, тем более много знакомых заболело. Я же ушла из Театра эстрады, где я прослужила 15 лет, поэтому работы не было.



И тут мои ученики предложили провести онлайн-курс по обучению игры на варгане. Я до этого всерьёз такой метод не воспринимала, думала, что надо всегда проводить лично, показывать и обсуждать, что да как. Я собралась и решила провести такой курс через Zoom, Skype, Whatsapp. Записалось очень много людей, не только из Якутии, но и из других стран — Германии, Франции, Швеции, США, Норвегии, других регионов России. Что примечательно, среди них были якутяне, которые уехали на ПМЖ, но скучали по своей малой родине. Им хотелось таким способом приблизить родную культуру, пропагандировать нашу музыку среди своих новых земляков.



Как оказалось, результат такого обучения такой же, как и личное присутствие. Все остались очень довольны, благодарны. Даже после пандемии я буду обучать хомусу и онлайн, так и оффлайн.



И в это время мне позвонил знакомый, солист группы «Алашулы» Максат Рахмет и предложил сняться в турецком сериале в роли шаманки. Сериал называется «Мендирман Джалолиддин». Выход планируется в январе следующего года. Режиссером является очень опытный и талантливый казахский постановщик Нургиса Альмурат, очень благодарна ему за то, что пригласил именно меня. Я была единственной североазиатской актрисой среди узбекских и турецких актёров.



Сериал снимается по заказу правительства Узбекистана и рассказывает про конфликт с войсками Чингисхана, которог, кстати, исполняет брат звезды российского шоу-бизнеса Наргиз ЗАКИРОВОЙ Джавахир ЗАКИРОВ.



Я снималась на протяжении полутора месяцев в студии «Боздак фильм». Прошли очень масштабные съемки, в больших павильонах, которые изображают города. Было занято много популярных турецких актёров. Трейлер можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/r1tLd05-MA8



И во время этих съемок поступило предложение сняться во второй части очень популярного турецкого сериала «Основание Османа» — «Воскресший Эртургул». Мне дали роль жены Курман Обдала, дервиша, ученика шейха Эдебали, духовного наставника Эртугрула Гази, отца Османа. Среди актеров был сам суперзвезда Бурак Озчивит! Мне посчастливилось сняться с ним в общих сценах. Он, как оказалось, без капли звездности, очень простой и открытый человек, исполняет точно все указы и замечания режиссера, приятно удивил тем, что отлично справляется с лошадьми, хороший наездник, сам выполняет трюки. Он был буквально в метре от меня!



Режиссером является легендарный Метин Гюнай, снявший много известных фильмов, сериалов. Он очень требовательный и талантливый постановщик. Как мне потом сказали актеры, которые снимались у него и другие члены команды, он нечасто находится на съемочной площадке, но на моих съемках присуствовал, смотрел мое воплощение образа удаганки, как она камлает и играет на хомусе. Несмотря на то, что это мой первый опыт съемок, да еще такого масштаба, да ещё и в зарубежном сериале, у меня получилось. Группа осталась довольна моим исполнением. Я отснялась, смонтировали трейлер сериала, но как оказалось, что моя роль не подходит исторически. Ради моего персонажа три раза переписывали сценарий! Но в то время у них не было шаманов, хотя и были дервиши, поэтому, к сожалению, моей героини не будет в сериале. Но группа вдохновилась историями про наших шаманов и она изъявила желание снять документальный фильм. Трейлер тут: https://www.instagram.com/tv/CE6976YFljf/?igshid=1rtt4z1pg19lw



Во время полугодовой паузы в творчестве и отсутствии работы для меня действительно эти съемки были спасением и несомненно, дорогого стоят, я получила бесценный опыт. После Турции я прилетела в Москву, где встретилась со своей родной сестрой, известным модельером Анжеликой КИРИЛЛИНОЙ. Она открывает свою новую линию и скоро привезет её в Якутск.



После всех этих событий я вернулась домой, окрыленной, вдохновленной от такой большой работы. Как раз начиналась Декада Хомуса и я решила собрать своих друзей, профессионалов музыки и провести Международный онлайн-конкурс хомусной, варганной музыки «World of khomus». Не секрет, что у многих артистов отменились практически все мероприятия и не выступают, но они все проводят свои авторские онлайн- курсы. Любители хомусной и варганной музыки в рамках нашего конкурса могут пройти мастер-классы и повысить свое мастерство у самых известных профессионалов. Хотела бы представить читателям членов жюри, экспертов:

— Ильдар ГИМАДИЕВ, мастер изготовления хомусов под брендом «Мастерская Твой Космос», преподаватель школы современной игры варган в электронном стиле,

— Радик ТЮЛЮШ, заслуженный артист Республики Тыва, певец, композитор, инструменталист, исполнитель тувинского горлового пения, один из организаторов и участник группы Уер, экс-солист группы Ят-Ха (2000-2004), солист группы Хуун-Хуур-ту (с 2006 г. по настоящее время).Участник и создатель множества международных и российский музыкальных проектов,

— Владимир ДОРМИДОНТОВ, якутский хомусист-импровизатор, посол детского хомуса Якутии, лучший молодой исполнитель хомуса, самый рейтинговый вайнер и блогер республики,

— Вероника ЛЫТКИНА, музыкальный редактор Театра Олонхо, отличник культуры РС(Я), хомусист-импровизатор, солистка ансамбля «Кыл Саха»,

— этно-фольк группа «Туран», обладатель гранта Фонда Первого Президента, лидера Нации Республики Казахстан и обладателя медаля за «Сохранение культурных ценностей» от КОМПЗ (Россия),

— Артур СЕМЕНОВ, преподаватель Якутского музыкального колледжа (училища) им. М.Н. Жиркова, хомусист-импровизатор,

— ЗАЙНЕТДИН, этно-музыкант, инструменталист, звезда башкирской этно-эстрады.

Условия конкурса выставлены на сайте http://worldofkhomus.tilda.ws/konkurs



В данное время множество участников отправило заявки, география самая широкая, возрастная категория от 4-х до 80-ти лет. Можете записаться до 28 ноября, конкурс является открытым, без особых условий, главное — любовь игры на хомусе.

Положение конкурса и участников можно посмотреть на моей странице Инстаграм https://instagram.com/krivoshapkinayuliyana?igshid=1dku8rg4zzkgg

Хотела бы отметить, что конкурс является своего рода единением хомусистов всего мира, презентацией разных техник и стилей. Проводятся прямые эфиры с членами жюри, они с удовольствием делятся секретами исполнения, отвечают на вопросы и конечно же, выступают! Всех приглашаю посетить мою страницу в Инстаграм!

Финал состоится в прямом эфире 30 ноября. Призами будут хомусы от моих мастеров, мастер-классы от членов жюри, а главный приз — 1000 долларов США.

Хомус — это хотя и маленький инструмент, но может соединять народы, культуры, возраста, вероисповедания. Им может заниматься абсолютно любой человек. Он обладает лечебными свойствами. В конкурсе пожелал участвовать 20-летний молодой человек, к сожалению, после болезни он не может вставать, очень любит хомус. Он, кстати, являлся учеником нашего Артура СЕМЕНОВА. Он нас очень удивил и восхитил своей любовью к игре на хомусе. Уверены, что многие люди играют на хомусе, будут играть, ведь наш инструмент поднимает дух, объединяет в такое сложное время!