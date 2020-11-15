Звезда варгана объявила международный конкурс
Стартовал ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН КОНКУРС ХОМУСНОЙ «ВАРГАННОЙ» МУЗЫКИ «WORLD OF KHOMUS»
Приглашаем талантливых хомусистов принять участие!
Прием заявок: с 07 до 28 ноября 2020
Подведение итогов: 30 ноября 2020
Автор проекта: Кривошапкина Юлияна –Дьуруйээнэ, этно-певица, композитор, хомусист-виртуоз, отличник культуры РС(Я), обладатель международной медали «Тюрксой», памяти великого Хакасского сказителя С. П. Кадышева за вклад в сохранении, развитии и популяризацию тюрской культуры, преподаватель школы игры на хомусе «Дьуруйээнэ».
Цели и задачи конкурса:
— Конкурс проводится в целях поддержки и популяризации хомусного (варганного) творчества;
— Создание дружественных отношений, объединения и дальнейшего сотрудничества талантливой молодежи разных стран посредством хомусного (варганного) творчества;
— Выявление и поддержка талантливых хомусистов, создание благоприятных условий для культурного развития участников;
— Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие межкультурного диалога, приобщение талантов к лучшим образцам культуры и искусства;
ВНИМАНИЕ: Конкурс проводится в заочной форме, в платформе инстаграмм @krivoshapkinayuliyana
Все подробности и подача заявок на сайте http://worldofkhomus.tilda.ws/konkurs
+7 (999) 174-67-82