15.11.2020
17:51
252

Культура

Звезда варгана объявила международный конкурс

Стартовал   ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН КОНКУРС ХОМУСНОЙ «ВАРГАННОЙ» МУЗЫКИ «WORLD OF KHOMUS»

Приглашаем талантливых хомусистов принять участие!

Прием заявок: с 07 до 28 ноября 2020

Подведение итогов: 30 ноября 2020

Автор проекта: Кривошапкина Юлияна –Дьуруйээнэ, этно-певица, композитор, хомусист-виртуоз, отличник культуры РС(Я), обладатель международной медали «Тюрксой», памяти великого Хакасского сказителя С. П. Кадышева за вклад в сохранении, развитии и популяризацию тюрской культуры, преподаватель школы игры на хомусе «Дьуруйээнэ».

Цели и задачи конкурса:

— Конкурс проводится в целях поддержки и популяризации хомусного (варганного) творчества;

— Создание дружественных отношений, объединения и дальнейшего сотрудничества талантливой молодежи разных стран посредством хомусного (варганного) творчества;

— Выявление и поддержка талантливых хомусистов, создание благоприятных условий для культурного развития участников;

— Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие межкультурного диалога, приобщение талантов к лучшим образцам культуры и искусства;

ВНИМАНИЕ: Конкурс проводится в заочной форме, в платформе инстаграмм @krivoshapkinayuliyana

Все подробности и подача заявок на сайте http://worldofkhomus.tilda.ws/konkurs

Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх