Звезда варгана объявила международный конкурс

Стартовал ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН КОНКУРС ХОМУСНОЙ «ВАРГАННОЙ» МУЗЫКИ «WORLD OF KHOMUS» Приглашаем талантливых хомусистов принять участие! Прием заявок: с 07 до 28 ноября 2020 Подведение итогов: 30 ноября 2020 Автор проекта: Кривошапкина Юлияна –Дьуруйээнэ, этно-певица, композитор, хомусист-виртуоз, отличник культуры РС(Я), обладатель международной медали «Тюрксой», памяти великого Хакасского сказителя С. П. Кадышева за вклад в сохранении, развитии и популяризацию тюрской культуры, преподаватель школы игры на хомусе «Дьуруйээнэ». Цели и задачи конкурса: — Конкурс проводится в целях поддержки и популяризации хомусного (варганного) творчества; — Создание дружественных отношений, объединения и дальнейшего сотрудничества талантливой молодежи разных стран посредством хомусного (варганного) творчества; — Выявление и поддержка талантливых хомусистов, создание благоприятных условий для культурного развития участников; — Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие межкультурного диалога, приобщение талантов к лучшим образцам культуры и искусства; ВНИМАНИЕ: Конкурс проводится в заочной форме, в платформе инстаграмм @krivoshapkinayuliyana Все подробности и подача заявок на сайте http://worldofkhomus.tilda.ws/konkurs

Фото: sakha.gov.ru Источник: sakha.gov.ru

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