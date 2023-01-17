17.01.2023
12:52
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Светская хроника
Звезда в купальнике показала все свои прелести😍🤩
Певица Сахая давно попрощалась с привычкой проводить лютые холода в Якутии. Уже который год звезда проводит зимние каникулы со своей семьей в жарких странах. На этот раз она передает горячий привет из Таиланда🏝
🌸Завораживающая красота с белоснежным песком и морем🌊, цвета мечты……
Желаю всем увидеть это всё своими глазами)))😍❤️🤩🌸🌸🌸🏝🏝🏝🌴🌴🌴 — пишет Примадонна якутской эстрады.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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