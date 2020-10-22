22.10.2020
23:13
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Желток

Звезда ТikTok Sopchikova поделилась секретами

                 
С развитием соцсетей и развлекательных платформ, любой пользователь может стать в одночасье звездой и хорошо на этом зарабатывать. Имеет ли при этом значение место проживания?Сетевое издание Sakhalife взяло интервью у топового ТикТокера Якутии Софии ЛЕПЧИКОВОЙ — Sopchikova (https:/instagram.com/sopchikova/

— Расскажи немного о себе.   

Меня зовут Софья ЛЕПЧИКОВА, родом из Олекминска, мне 18 лет. С детства люблю петь, но по вокалу специально нигде не занималась. Также снималась в фильме. 

 — Когда начала снимать ролики? О чем они?     

Свои ролики я начала снимать с прошлого года, они были в виде каверов — перепевок известных песен. Их начали распространять по разным группам в социальных сетях, так я потихоньку начала набирать свою аудиторию. А снимать видео в платформе TikTok я начала в этом году. В основном мои ролики без определенной темы, просто я снимаю то, что мне по душе и нравится, и не знаю почему, но это цепляет людей (смеется). 


-Узнают ли тебя на улице, в общественных местах? Что ты думаешь о публичности в Якутске, можно ли у нас стать звездой через соцсети?    

Да, очень часто узнают, но к сожалению, почему-то боятся подойти, потом в директ пишут, что вот видели меня, но побоялись подойти.    Насчёт публичности, я думаю, что многие известные люди поднялись через соцсети. Именно сейчас у каждого есть возможность заявить о себе, показать миру таланты.         

— Зарубежные, да и российские звёзды ТikTok и Instagram получают солидные доходы, а можно ли хорошо заработать в Якутске?   

В основном доход приносит Instagram, рекламные контракты. Заработать таким образом, естественно, можно, но не такие внушительные суммы, как мировые звезды.             

 — А сама каких блогеров любишь смотреть?      

Очень нравятся страницы Дины САЕВОЙ, Ксюши КИРИЛОВОЙ и Bellapoarch. Из якутских могу выделить инста-проект Yourta House.

— Чем еще увлекаешься кроме роликов?      

Как уже ранее говорила, я пою, также играю на хомусе, а еще я активист первичной профсоюзной  организации студентов СВФУ.

       

Фото: предоставлено Софией ЛЕПЧИКОВОЙ
Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ - СУЛУСХАН
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