Звезда ТikTok Sopchikova поделилась секретами



С развитием соцсетей и развлекательных платформ, любой пользователь может стать в одночасье звездой и хорошо на этом зарабатывать. Имеет ли при этом значение место проживания?Сетевое издание Sakhalife взяло интервью у топового ТикТокера Якутии Софии ЛЕПЧИКОВОЙ — Sopchikova (https:/instagram.com/sopchikova/)

— Расскажи немного о себе.

Меня зовут Софья ЛЕПЧИКОВА, родом из Олекминска, мне 18 лет. С детства люблю петь, но по вокалу специально нигде не занималась. Также снималась в фильме.

— Когда начала снимать ролики? О чем они?

Свои ролики я начала снимать с прошлого года, они были в виде каверов — перепевок известных песен. Их начали распространять по разным группам в социальных сетях, так я потихоньку начала набирать свою аудиторию. А снимать видео в платформе TikTok я начала в этом году. В основном мои ролики без определенной темы, просто я снимаю то, что мне по душе и нравится, и не знаю почему, но это цепляет людей (смеется).



-Узнают ли тебя на улице, в общественных местах? Что ты думаешь о публичности в Якутске, можно ли у нас стать звездой через соцсети?

Да, очень часто узнают, но к сожалению, почему-то боятся подойти, потом в директ пишут, что вот видели меня, но побоялись подойти. Насчёт публичности, я думаю, что многие известные люди поднялись через соцсети. Именно сейчас у каждого есть возможность заявить о себе, показать миру таланты.

— Зарубежные, да и российские звёзды ТikTok и Instagram получают солидные доходы, а можно ли хорошо заработать в Якутске?

В основном доход приносит Instagram, рекламные контракты. Заработать таким образом, естественно, можно, но не такие внушительные суммы, как мировые звезды.

— А сама каких блогеров любишь смотреть?

Очень нравятся страницы Дины САЕВОЙ, Ксюши КИРИЛОВОЙ и Bellapoarch. Из якутских могу выделить инста-проект Yourta House.

— Чем еще увлекаешься кроме роликов?

Как уже ранее говорила, я пою, также играю на хомусе, а еще я активист первичной профсоюзной организации студентов СВФУ.