Звезда театра стала многодетной мамой

Элбэх о5олоох ийэлэр ахсааннарыгар киирдим🤗Былырыын баччаларга ким эмэ уьус о5олонуон диэбитэ буоллар,утары кулуем этэ🙈Иккис о5обун хат сылдьан,Анютабыттан ордук кими эмэ таптыам дуо,испэр баар киьини себулуем дуо диирим. Дьэ доор Эрхаммын о5олоноот сурэ5им кэнээн биэрдэ, тапталым улаата тустэ🥰Икки кынаттанан сапсынарым кууьурдэ🤗Онтон билигин икки куустээх кынаппар эбии,сурэ5им чопчута эбилиннэ😍❤❤❤❤❤❤❤Дьахтар сурэ5э,таптала мунура суох эбит🤱👫О5олорбунан иэйэбин,уерэбин,ымманыйабын,олорон хаалбакка хамсанабын,айабын-тутабын,ыарахан кэммэр эппиэтнэстээх буолан хантан эрэ куус ылан инним хоту барабын❤🌏😊 #миндьоллоохпуно5олорбунан