15.09.2019
16:28
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Светская хроника

Звезда театра стала многодетной мамой

Якутская актриса театра и кино Татьяна Легантьева — Туллук — получила удостоверение многодетной матери.

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Элбэх о5олоох ийэлэр ахсааннарыгар киирдим🤗Былырыын баччаларга ким эмэ уьус о5олонуон диэбитэ буоллар,утары кулуем этэ🙈Иккис о5обун хат сылдьан,Анютабыттан ордук кими эмэ таптыам дуо,испэр баар киьини себулуем дуо диирим. Дьэ доор Эрхаммын о5олоноот сурэ5им кэнээн биэрдэ, тапталым улаата тустэ🥰Икки кынаттанан сапсынарым кууьурдэ🤗Онтон билигин икки куустээх кынаппар эбии,сурэ5им чопчута эбилиннэ😍❤❤❤❤❤❤❤Дьахтар сурэ5э,таптала мунура суох эбит🤱👫О5олорбунан иэйэбин,уерэбин,ымманыйабын,олорон хаалбакка хамсанабын,айабын-тутабын,ыарахан кэммэр эппиэтнэстээх буолан хантан эрэ куус ылан инним хоту барабын❤🌏😊 #миндьоллоохпуно5олорбунан

A post shared by Устар олоҕум түгэннэрэ♥ (@legantieva_tulluk) on

Недавно у актрисы родился третий ребенок. Теперь в свободное от счастливых хлопот время Татьяна учится по ютубу вязать пинетки.

Источник: https://www.instagram.com/p/B2ZjdY4jd5N/ https://www.instagram.com/p/B2ZG7_vjM2J/
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