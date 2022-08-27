Звезда театра и кино отметил серебряную свадьбу

Звезда театра и кино, артист саха театр Иннокентий ЛУКОВЦЕВ отметил серебряную свадьбу, о чем сообщил в соцсети. В честь знаменательной даты они с женой вновь обменялись кольцами из белого золота. Выбор пал на ювелирную фирму «Уруу». — Ыал буолан бур буруо таһаарбыппыт 25 сылын ол эбэтэр «Үрүҥ көмүс сыбаайба» бэлиэтин куорат ЗАГС-гар өссө эбии бигэргэтэн биэрдибит, буоларын курдук тэрээһиҥҥэ эрдэттэн сайаапка түһэрэн, ону тэҥэ куораппытыгар биир улахан, саҥа олох тэтиминэн сайдан эрэр «УРУУ» @uruu_ykt ювелирнай салонтан «белое золото» биһилэхтэри атыыластыбыт ону тэҥэ бэйэ-бэйэбитигэр үрүҥ көмүс дэйбиир уонна илин кэбиһэри утары бэлэх ууннубут! Арай санаатахха уһун курдук гынан баран, түргэнэ бэт эбит олох устан иһэрэ, тапталлаах кэргэмминээн өссө даҕаны бу курдук өйөһөн-өйдөһөн өр сылларга олохпут суолун бииргэ тэлиэхпит! Многочисленные подписчики поздравляют звезду с юбилейной датой.

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