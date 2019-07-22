Звезда танцпола покоряет соцсети

В прошедшие выходные алмазная столица Якутии широко отпраздновала свой 64-й день рождения. Гости и жители Мирного стали свидетелями зарождения новой звезды танцпола.

Действие разворачивается под бессмертный хит «Hafanana»в исполнении артиста якутской эстрады АЙГЫЛААНА — Василия СОРОКИНА. Певец более подробно рассказал об этом в своем Instagram и поделился с фанатами зажигательным видео.

Видео никого не оставило равнодушным, в комментариях жители города благодарят артиста за выступления, а также предлагают Айгылаану и Сергею устроить совместные гастроли.