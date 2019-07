Звезда танцпола покоряет соцсети

View this post on Instagram

После моих сториз поступило много отзывов о моем русском «товарище», «коллеге по сцене» и даже как некоторые пишут в Директ «ярый фанат моего творчества»😅😂 Поэтому хочу немного рассказать о нем 🤓 на концерте, во время моего выступления с песнями на якутском языке «Кэрэ кыыс» и «Бииргэбин биллэрэ» вдруг из толпы раздался возмущённый возглас — «Эй, пой на русском!» Я, если честно, не ожидал такого, ведь в моем репертуаре практически нет песен на русском. Оторопел. Не знал что делать. Но потом быстро сгруппировал всю свою смекалку и спросил «А знаете ли песню Хафанана?», мой «фанат» Сергей (как потом представился) ответил, что нет. Я уверил, что по любому узнает, ведь все советские люди знают эту зажигательную песню! Пригласил Сергея на сцену и как уже видно из видео он стал звездой танцпола ☺ вроде начали общение с Сергеем не вполне дружелюбно, но «Музыка наааааас связала»😂 в общем, у музыки нет национальности, цвета кожи и разреза глаз, она одна для всех нас! Мирный, обожаю тебя, с праздником ещё раз! Спасибо нашим зрителям и организаторам концерта! Спасибо! Сергей, Уруй, Вам, и Айхал!!! ✊✊✊