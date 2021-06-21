21.06.2021
16:40
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Спорт

Звезда спорта отмечает юбилей

В день национального праздника Ысыах молодой атлет, сын шестикратного победителя Игр Дыгына Николая Дьяконова Вячеслав празднует свой день рождения.

Начинающей звезде спорта исполнилось 20 лет. Как сообщает «Спорт Якутии», 25-26 июня он дебютирует в финале Игр Дыгына.

Источник: https://www.instagram.com/p/CQX0E-aMdh5/
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