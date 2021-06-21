Звезда спорта отмечает юбилей

В день национального праздника Ысыах молодой атлет, сын шестикратного победителя Игр Дыгына Николая Дьяконова Вячеслав празднует свой день рождения. Начинающей звезде спорта исполнилось 20 лет. Как сообщает «Спорт Якутии», 25-26 июня он дебютирует в финале Игр Дыгына. View this post on Instagram A post shared by Все о спорте Якутии (@sportyakutia.ru)

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