21.06.2021
16:40
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Спорт
Звезда спорта отмечает юбилей
В день национального праздника Ысыах молодой атлет, сын шестикратного победителя Игр Дыгына Николая Дьяконова Вячеслав празднует свой день рождения.
Начинающей звезде спорта исполнилось 20 лет. Как сообщает «Спорт Якутии», 25-26 июня он дебютирует в финале Игр Дыгына.
Источник: https://www.instagram.com/p/CQX0E-aMdh5/
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