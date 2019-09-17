Звезда сменила работу
Звезда якутской эстрады Алена ЯКОВЛЕВА пишет в своем фейсбуке:
— Дорогие мои подписчики! Чтоб вы не удивлялись и не пугались,хочу вас проинформировать! С 3 сентября этого теперь я являюсь артисткой Хора Филармонии! Это решение я приняла еще этой весной но долго сомневалась 😉 и при поддержке родных и друзей я сделала этот шаг! Обстоятельства жизни вынудили меня сделать этот шаг и уволиться с ГТЭ! Но я не расстраиваюсь,ведь меня ждет еще много нового и интересного ;* а в хоре я прижилась очень даже,коллектив меня принял очень тепло и даже с радостью 🙂 Так что в добрый мне путь на новом поприще! А по театру а особенно по коллективу я буду скучать
Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008214729289&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDcHvPOZ4IqWf6jziWErhaEeeFe2h7aGwLPezAu4Bbbo_OMH-2I4tUdDT_bmT5t1YpZlKZW2OAZM4F_&hc_ref=ARSsJCcxoEkoBjNhfd-_Qlv1yB8ITJandq9aENZVYFUg6rV--1AWThmcOdUyeptMo6I&fref=nf
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