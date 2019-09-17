Звезда сменила работу

Звезда якутской эстрады Алена ЯКОВЛЕВА пишет в своем фейсбуке:

— Дорогие мои подписчики! Чтоб вы не удивлялись и не пугались,хочу вас проинформировать! С 3 сентября этого теперь я являюсь артисткой Хора Филармонии! Это решение я приняла еще этой весной но долго сомневалась 😉 и при поддержке родных и друзей я сделала этот шаг! Обстоятельства жизни вынудили меня сделать этот шаг и уволиться с ГТЭ! Но я не расстраиваюсь,ведь меня ждет еще много нового и интересного ;* а в хоре я прижилась очень даже,коллектив меня принял очень тепло и даже с радостью 🙂 Так что в добрый мне путь на новом поприще! А по театру а особенно по коллективу я буду скучать