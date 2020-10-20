20.10.2020
17:15
139
Культура
Звезда сериала «Очень странные дела» рекламирует якутскую игру
Прославившаяся ролью Одиннадцатой в культовом научно-фантастическом сериале «Очень странные дела» Милли Бобби Браун опубликовала на своей официальной странице в Instagram трейлер мобильной игры Cooking Diary, созданной якутской компанией MYTONA, сообщает ЯСИА.
«Это так круто! Игровая версия Одиннадцатой! Зацените коллаборацию «Очень странных дел» и Cooking Diary только до 10 ноября, встретимся в игре», — подписала пост Милли Бобби Браун.
Напомним, что коллаборации была приурочена к празднику Хеллоуин. Эта версия игры Cooking Diary сделанапо мотивам культового американского научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Анонс был опубликован на официальной странице MYTONA в Instagram.
#Звезда сериала «Очень странные дела» рекламирует якутскую игру#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия
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