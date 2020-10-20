20.10.2020
17:15
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Культура

Звезда сериала «Очень странные дела» рекламирует якутскую игру

Прославившаяся ролью Одиннадцатой в культовом научно-фантастическом сериале «Очень странные дела» Милли Бобби Браун опубликовала на своей официальной странице в Instagram трейлер мобильной игры Cooking Diary, созданной якутской компанией MYTONA, сообщает ЯСИА.

«Это так круто!  Игровая версия Одиннадцатой! Зацените коллаборацию «Очень странных дел» и Cooking Diary только до 10 ноября, встретимся в игре», — подписала пост Милли Бобби Браун.

Напомним, что коллаборации была приурочена к празднику Хеллоуин. Эта версия игры Cooking Diary сделанапо мотивам культового американского научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Анонс был опубликован на официальной странице MYTONA в Instagram.

Источник: https://ysia.ru/zvezda-seriala-ochen-strannye-dela-reklamiruet-yakutskuyu-igru/
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