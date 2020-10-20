Звезда сериала «Очень странные дела» рекламирует якутскую игру

Прославившаяся ролью Одиннадцатой в культовом научно-фантастическом сериале «Очень странные дела» Милли Бобби Браун опубликовала на своей официальной странице в Instagram трейлер мобильной игры Cooking Diary, созданной якутской компанией MYTONA, сообщает ЯСИА.

«Это так круто! Игровая версия Одиннадцатой! Зацените коллаборацию «Очень странных дел» и Cooking Diary только до 10 ноября, встретимся в игре», — подписала пост Милли Бобби Браун.

Напомним, что коллаборации была приурочена к празднику Хеллоуин. Эта версия игры Cooking Diary сделанапо мотивам культового американского научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Анонс был опубликован на официальной странице MYTONA в Instagram.