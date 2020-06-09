Звезда Саха театра отмечает юбилей

Сегодня 75-летний юбилей отмечает актриса Саха академического театра им. П. А. Ойунского, заслуженная артистка РС(Я), Прасковья Павловна Адамова.

Коллектив театра подготовил поздравительную открытку:

Уважаемая Прасковья Павловна!

Разрешите поздравить Вас с этим прекрасным днем, днем Вашего 75-летнего юбилея!

Вы как человек, родившийся в канун Великой Отечественной Войны, впитавший вместе с молоком матери все тяготы военного времени, знаете о настоящей цене жизни. И потому Вы одухотворены любовью к жизни и стремлением её улучшить, облагородить и сделать каждый её миг чудесной. Вся Ваша жизнь и созданные в разные годы на сцене образы сильных и прекрасных женщин, Ваши творческие искания, всегда были озарены этим светом внутренней силы, жизнелюбия, и красоты.

И Вы бескорыстно разделяете этой свет со всеми нами, Вашими коллегами из Саха театра; с теплотой говорят о Вас коллеги в Нюрбинском театре, народных театрах нашей республики и театре для незрячих людей в Якутске. Дорогая Прасковья Павловна, пусть Ваша животворящая душа всегда будет полна вдохновений и идей, пусть все Ваши планы претворяются в жизнь! Крепкого здоровья Вам и долгих лет жизни!

Аныгытын да эдэр дьоҥҥо,

кэнэҕэски ыччакка холобур буолан,

уһуйа, иитэ-такыйа сырыт!

Алларааттан аргыар аргыйбатын!

Үөһэттэн үргүөр үргүйбэтин!

Дьоһун-мааны уһун олоҕу

баҕара хаалабыт!

Дом!

С искренними поздравлениями,

коллектив Саха академического театра им. П.А. Ойунского,

9 июня 2020 г.

Справка:

В 1966 году окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актриса драматического театра и кино.

Прасковья Адамова сыграла около ста ролей разнохарактерных женщин. В разные годы на сценах Нюрбинского и Саха театров создала незабываемые образы, как Филимошка в спектакле «Поднятая целина» М.Шолохова (1966), Цветочница — «Лукавая влюбленная» Лопе де Вега (1966), Поля — «Баня» В.Маяковского (1966), Кюннэй — «Кузнец Күкүр» С.Омоллоона (1967), Наташа — «Сумашедший Ньукуус» П. Ойунского (1967), Наталья — «Тихий Дон» М.Шолохова (1980), Елена Ивановна — «Медведь» А.Чехова, Ньургу — «Сайсары» С.Омоллоона, Аксинья — «В Амге была весна» В.Васильева-Харысхал (1981), Валентина – «Схватка» Е.Неймохова (1982), Мадина — «Пеший Махмуд» М.Карима (1983), Женщина — «Ханидуо и Халерхаа» С. Курилова (1985), Миссис Коуэн – «Свободы жаркий день» С.Омоллоона (1986), госпожа Александра – «Рождественский вечер» С.Омоллоона (1996), Дарья Сыгаева – «Весенняя пора» А.Аччыгыйа (2003), Маайа – «Золотой клад» И.Дмитриева-С.Чолбодук (2004), Соседка – «Власть тьмы» (2006) и др..

Годы, отданные Алтанскому и Майинскому народным театрам раскрыли режиссерский талант актрисы. Ею в разные годы были поставлены около тридцати спектаклей. В наступившем веке Прасковья Павловна поставила спектакли в Алтанском народном театре «Аан аһылынна» Р.Кулаковского, в Амгинской музыкальной школе — «Ньургун Боотур» П.Ойунского для детей, в Майинском народном театре – «Үрүҥ уонна хара» С.Данилова, «Киһини туох киэргэтэрэ» С.Омоллоона, «Доҕор киһи» Л.Габышева, «Кыах киһи» М.Ефимова и др. В Театре Олонхо поставила для детей олонхо «Ньургун Боотур» П. Ойунского. Прасковья Адамова лауреат многих фестивалей народных театров республики. Ее часто приглашают на смотры художественной самодеятельности как почетный участник и в качестве жюри. А сотрудничество с народными театрами продолжается до сих пор, обогащая творчество актрисы новыми гранями.

Прасковья Адамова вместе с Саха театром участвовала во всех гастролях по республике и в международных фестивалях и гастролях в Мехико (1988г.), Финляндии (1989г.), Германии (1990г.), Норвегии (1992г.), Турции (2000г.) и др.

В последнее время актриса создала такие замечательные роли, как Маайа в спектакле «Туос сандалы» И.Дмитриева-С.Чолбодук (2010), Медведь в сказке «Сэмэнтэй и Пэлэм-Пэлэм» Г.Курилова (2014), Женщина в абсурдийской драме «Пробуждение» С.Барановой (2015), Надежда в спектакле-trash «Кэнчээри-1966» (2015), Госпожа в спектакле «Кээрэкээн» П.Ойунского (2018), старуха Балбаа в комедии «Указ царя» П.Ойунского (2018) и др.

Талант актрисы не ограничивается рамками театральной сцены. Под литературным псевдонимом Күн Чүүйэ печатаются ее статьи, очерки в республиканских газетах и журналах. С 2010 года является членом Союза журналистов РФ. В 2019 году вышла брошюрка ее инсценировки по повести Реаса Кулаковского «Бойуот».

В 2000 году Прасковье Адамовой присвоено звание «Заслуженная артистка РС(Я)». В 2005 году была награждена Знаком отличия «Гражданская доблесть». Почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса (2005г.).

За заслуги в области культуры, вклад в развитие театрального искусства, за многолетнюю плодотворную деятельность Адамовой Прасковьи Павловны достойна награждения Благодарностью Правительства Республики Саха (Якутия).