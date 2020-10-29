Звезда российского сериала снялся в фильме о Якутии

В субботу на федеральном канале «Звезда» покажут фильм-расследование о роли Якутии в Великой Северной экспедиции.

Арарат Кещян, звезда КВН и актёр, известный по роли обаятельного армянина Артура «Майкла» Микаэляна в популярном сериале «Универ», снялся в фильме о Якутии.

Актёр уже несколько лет ведёт программу «Не ФАКТ» на телеканале «Звезда». Каждый выпуск проекта – увлекательное расследование, посвящённое интересным и загадочным событиям, судьбам людей, оставившим яркий след в истории.

На этот раз в центре внимания — Великая Северная экспедиция Витуса Беринга, которая началась 295 лет назад.

«Это грандиозное мероприятие, равных которому до сих пор нет не только в русской, но и во всей мировой истории. Экспедиция, которая в общей сложности продлилась более 15 лет, во многом определила развитие Сибири и Дальнего Востока. Но, несмотря на огромное количество документов и исследований, в истории экспедиции все ещё остаются «белые пятна», — говорит Ильдар Маматов, исполнительный продюсер сериала «По следам Витуса Беринга».

Проект реализуется совместно с Русским географическим обществом. В цикле «По следам Витуса Беринга» подготовлено 4 фильма.

Арарат Кещян, ведущий передачи, отправился в путешествие по следам командора Беринга — от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского.

Одной из его остановок стала Якутия, куда он прибыл, чтобы с помощью местных жителей, историков, краеведов выяснить:

— Правда ли, что Беринг намеренно тормозил ход экспедиции?

— Действительно ли специально для экспедиции он построил первый в мире завод на вечной мерзлоте?

— И на самом ли деле с экспедиции Беринга началось промышленное освоение Сибири?

Третий фильм из цикла «По следам Витуса Беринга» — о роли Якутии и Тамгинского завода можно посмотреть в эту субботу, 31 октября, в 11.55 на телеканале «Звезда».

СПРАВКА

Тамгинский завод

Напомним, участники Второй Камчатской экспедиции (Великой северной экспедиции) под руководством капитан-командора Беринга прошли через Урал, Сибирь, Дальний Восток, чтобы открыть неизвестную северо-западную Америку. Но прежде, чем открыть Аляску, Берингу предстояло открыть саму Россию, точнее, неизведанную ее часть, которая находилась за Уралом. И построить первые корабли будущего Дальневосточного флота страны. Для этого надо было взять в экспедицию металлургов Урала, оборудование для будущего предприятия и построить завод на реке Тамге, недалеко от Якутска.

По городам Свердловской области и по всей России, кстати, можно повторить путь Великой Северной экспедиции не только журналисту телеканала «Звезда», но и всем, кто пожелает встать на этот интересный маршрут.

«Сухопутная часть Второй Камчатской экспедиции Беринга XVIII века пролегла от Санкт-Петербурга, через Урал и до Охотска. В XXI веке Республика Якутия является частью самого протяженного туристского маршрута «Великая Северная экспедиция», — говорит Ильдар Маматов, исполнительный продюсер сериала «По следам Витуса Беринга», автор международного проекта «Экспедиции Беринга». — Современные пути повторяют дороги, проложенные нашими предками почти 300 лет назад».

Индивидуальные туры по крупным городам даны в виде бесплатных аудиогидов по ссылке: «Камчатские экспедиции» и на официальном сайте проекта: bering-expedition.ru

Контактная информация: Маматов Ильдар, моб. +7 911 237 9921, ildar.mamatov@gmail.com.