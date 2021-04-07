07.04.2021
21:52
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Светская хроника

Звезда Олена Уутай раскрыла имя своего мужа

Яркая и талантлива Ольга Подлужная — Олена Уутай неделю как официально жена, о чем поведала в Инстаграм. С московским музыкантом Дмитрием якутская красавица знакома уже 12 лет. И как признается, любит избранника больше, чем никого и никогда до этого.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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