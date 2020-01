View this post on Instagram

Звезда НВК Саха телеведущая Катерина Винокурова на "Новогоднем огоньке" в Якутске 🎄🎤🎶 . Видео @pr1ncessa_katya Не было ни одной группы, которая не отправила бы мне это видео😂 С Новым годом, друзья🥂С Новым десятилетием🎉всех люблю❤️ #новыйгод #новогодняяночь #голубойогонек #синийиней #новыйдень #якутия #якутск #нвксаха #2020 #happynewyear #moments #love #newday #newyear #tvshow #yakutia #yakutsk . #sakhalife #сновымгодом